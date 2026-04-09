なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の谷川萌々子が、試合中に感じる特別な感覚を明かした。数々の衝撃的なゴールを挙げてきた20歳の若き司令塔がその秘密に迫った。

【映像】なでしこ谷川萌々子、30m衝撃弾を放つ前に“ゾーン”に入った瞬間

4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上初となるバロンドールを獲得した澤穂希さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。

18歳でなでしこジャパンデビューを果たした谷川。2024年に行われたパリオリンピックのブラジル戦では、80分からピッチに立つと、アディショナルタイム間際には約30メートルの位置から決勝点となるダイレクトシュートを叩き込んで一躍時の人となった。

また、2025年2月に行われた『She Believes Cup』のコロンビア戦でも、開始18秒に同じく30メートルほどの距離から左足を一閃。伸び上がるシュートがゴール右隅へと吸い込まれるゴラッソとなった。

女子離れしたシュートレンジを持つ谷川だが、試合中に特別な感覚、“ゾーンに入る”ことがあるという。コロンビア戦のゴールを振り返り「自然とコースが見える。こういうロングシュートを決める時は、ゾーンに入っている」とコメント。衝撃ゴラッソの裏にある“感覚”を明かした。（ABEMAスポーツタイム）