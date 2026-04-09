見た目が全然違う日米の電子戦機が編隊飛行

アメリカ海軍は2026年4月3日、第135電子攻撃飛行隊「ブラック・レイヴンズ」に所属するEA-18G「グラウラー」電子戦機と、海上自衛隊のUP-3D電子戦訓練支援機が日本海で共同訓練を実施したと発表。公式Xでその様子を捉えた写真を公開しました。

【画像】見た目全然違う！これが日米「電子戦機の編隊飛行」です

EA-18Gは、F/A-18「スーパーホーネット」戦闘機をベースに開発された電子戦機で、目には見えないレーダーなどの電波を探知・妨害（ジャミング）することを主な任務としています。

UP-3Dは、P-3C哨戒機をベースとした機体で、3機が導入されました。主に艦艇部隊の電子戦訓練を行っており、岩国基地に配備されています。機体には複数のアンテナフェアリングがあり、P-3C哨戒機とは外観や塗装が異なっています。

公開された写真は、現代戦には不可欠な電子戦機であるEA-18GとUP-3Dが並んで飛行する珍しい光景を捉えています。

海上自衛隊とアメリカ海軍は今年2月にも、EA-18GやUP-3Dなどが参加する電磁機動戦訓練を四国南方で行っており、日米同盟の抑止力・対処力の強化を図っています。