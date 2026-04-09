気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

「このままでいいのか」という不安

「このままで、本当にいいのだろうか」

ふとした瞬間に、そんな不安がよぎることはないだろうか。

1日が終わるたびに、

できなかったことばかりが頭に浮かぶ。

あれもやれなかった。

これも中途半端だった。

ちゃんと生きているはずなのに、

なぜか「何も残っていない気がする」。

そして、その感覚は静かに積み重なっていく。

もしこのまま時間が過ぎて、人生の終わりに立ったときに、

「もっとできたはずだった」という後悔だけが残るとしたら。

それは、あまりにもつらい。

1日のなかで「できたこと」に目を向けよう

だが実は、最期に後悔しない人は、

こうした日々の過ごし方そのものが違っている。

なぜならば、彼らは「人生には浮き沈みがある」と受け入れているからだ。

そして、小さなことであっても「今日できたこと」をきちんと数えている。

努力することは大切だが、人生には浮き沈みがあることを理解するのも大切だと理解できるようになった。何度も頭に浮かんだ言葉は、「できないことばかり考えるのではなく、できることに集中する」というものだった。成し遂げられていないことより、これまでに成し遂げたことに目を向けよう。成し遂げられなかったことは、際限なく増えていく。それでも成し遂げたことも増えていく。そのことを誇りに思おう。 正直なところ、成し遂げたことに目を向けられるだけでも、ずいぶんと人生はよくなるはずだと気づいた。だから、あなたにもアドバイスしたい。あなたは今日、何をしただろうか？ 朝、目を覚まして何か1つでもやるべきことをやったのなら、それを祝おう。それを勝利と受け止めよう。今日は一息入れて、明日、調子がよければもっとできるかもしれない。また、あなたはできていないことばかりを頭に浮かべてストレスを感じるのではなく、もっと自由に生きる方法を学ぶこともできる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

今日という1日は、もう戻らない。

どれだけできなかったことがあっても、

その中に「できたこと」は必ずある。

最期に後悔しない人は、

特別なことをしているわけではない。

ただ毎日、

「できなかったこと」ではなく、

「できたこと」を数えているだけだ。

だから、今日の終わりに一度だけ問いかけてほしい。

「私は今日、何をできただろうか？」

その答えを、見逃さないでほしい。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）