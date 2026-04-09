今井達也の“魔球”はMLBでも「唯一無二」　逆方向へ動くスライダーの変化量は「他の投手の約3倍」

今井の逆方向に曲がるスライダーにMLBの強打者たちも戸惑っているようだ(C)Getty Images

日本人右腕が投じる“魔球”が話題となっている。

アストロズの今井達也は、初白星を挙げた現地時間4月4日のアスレチックス戦で持ち球であるスライダーが注目を集めた。その軌道や投げ方について、メジャー公式サイト『MLB.com』が7日、特集記事で取り上げ分析を行っている。

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通常は左へ変化する右投手のスライダーが、今井の場合は反対方向に動いているとして、同メディアは「本来の軌道ではない」と驚きを隠さない。

その上で、「これは『浮き上がる速球』のような錯覚ではない。イマイのスライダーは本当に左から右へと動いている。メジャー最初の2試合で、彼のスライダーは平均して約6インチの“逆方向”の変化を記録している」と指摘。その独特の変化について、「メジャーの右投手が投げる平均的なスライダーは、グラブ側へ約4インチ変化する。一方でイマイのスライダーは、腕側へ6インチ動く」と強調する。

また、現在のMLBで同じように腕側へ動くスライダーを投げる右投手が9人いるとしており、今井以外の8人の変化幅がそれぞれ1〜2インチであるとのデータを紹介した上で、「イマイは他の投手の約3倍にあたる変化を記録しているのだ」と綴っている。

さらに、今井の腕の振り方にも目を向け、「通常であれば、このようなサイドアーム投法ではスライダーは容易にグラブ側へ変化するはずだ」と主張。「なぜイマイは逆方向へ動かせるのか？」と疑問を投げかける同メディアは、「鍵となるのはリリースの仕方にある。イマイはスライダーを放つ際、投球時の手がボールの下に入り込む。この動きが腕側への変化を生み出している」と説いている。