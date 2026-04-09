京都で11歳の安達結希くんが行方不明になって17日目です。7日に大規模な捜索が行われた現場をたどると、警察などの捜索態勢にまた変化が見られました。

■7日の大規模捜索現場 8日は警察官の姿なく

大規模な捜索が行われ、フェーズが変わったともいわれた7日から一夜明け、警察がおよそ10時間かけて捜索した現場に入ってみました。8日は警察官の姿は見られず、そして規制線もありませんでした。

安達結希くん（11）は、先月23日に、父親が小学校のすぐ近くの駐車場に送り届けたのを最後に行方がわからなくなっています。

7日は早朝から大規模な捜索が行われ、これまでよりも範囲を絞って行われた場所は結希くんの自宅近くにある山の中でした。

規制線が張られたエリアには何台もの警察車両が出入りし、捜査員が入れ替わりながらおよそ半日かけて捜索が行われました。スーツ姿の人や鑑識とみられる人の姿も複数確認されていて、これまでとは違った態勢になっていました。

多くの警察官が捜索にあたっていたこの場所に、8日、行ってみると、警察官の姿もないどころか、人通りや車通りもほとんどありませんでした。

警察は7日の捜索が終わった後、「発表できるものはない」としていました。有力な情報は見つからなかったとみられていますが、8日はどこを捜索しているのか、「news zero」はこれまで捜索した場所をたどりました。

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まず結希くんの最後の足取りとなった小学校付近からおよそ9キロ離れた場所で、7日に集中的に捜索した山では、周辺の建物に警察官が立ち入った痕跡や特定の場所を捜索した形跡は確認できませんでした。

さらに唯一の手がかりである結希くんの通学用リュックサックが見つかった山で小学校からおよそ3キロ離れた場所に向かいました。しかし、警察車両は確認できませんでした。

周辺の取材を進める中で、8日は警察車両など捜索に関係する車や人を見かけることはありませんでした。

■「捜しきった証し」今後の動きは…

大規模捜索となった7日と比べ、8日は半分となるおよそ30人と態勢を縮小し、さらに場所も分けずに市内全域を捜索したということです。

この捜索の変化について、元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之氏に話を聞きました。

元神奈川県警捜査1課長 鳴海達之氏

「そもそもやり残しがあるなら、規制線は解除しなければいい。規制線を解除したということは、自分たちが捜しきった“証し”」

7日時点では結希くんの自宅近くの山は一通り捜索を終えたのではと指摘します。そして、今後の動きについては…

元神奈川県警捜査1課長 鳴海達之氏

「今は捜査と捜索という両方でやっている。防犯カメラやドライブレコーダーとかの映像も集めて解析も進んできている。情報の内容をよく精査して確度的なものをはかって、いつ集中的にやるかということを計画すると思う」

■小学校では始業式 保護者「不安」

結希くんが行方不明になって17日目。発見の糸口がないなか、8日、結希くんが通う小学校では始業式が行われました。

入り口には警察などの姿があり、児童たちは見守られながらの登校となりました。

保護者

「安達くんのことだけが心配です」

保護者

「まだ(結希くんが)見つかっていないというのが不安なので、（学校に）どういう対応をしてもらえるのか聞きながら（見守って）いこうかなと」

警察は10日まで見守りの人数を増やして対応するということです。

捜索現場の周辺で話を聞きました。

消防団員

「もう、ただただ無事に戻ってきてほしい、ただそれだけ。何か見落としがないかと、当時得られなかった情報が得られるかなと思って、（小学校に）来てみました」

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――子どもがこの辺にいたのを見たことは？

「見たことないわ。親子連れで歩いているのは見る。子どもだけで歩いているのは見たことない。1日でも早く見つかってほしいけど」

結希くんについては引き続き情報提供を求めていて、警察は9日以降も捜索を行うとしています。

（4月8日放送『news zero』より）