プロ野球セ・リーグは8日に各地で3試合が行われ、ヤクルト、巨人、中日が勝利しました。

ヤクルトは阪神との首位攻防戦を制しました。1点を追う6回に増田珠選手、赤羽由紘選手の連続タイムリーで逆転に成功。5回以降は5投手が無失点リレーを見せて勝利し、ゲーム差を1.5に広げました。

4位巨人は3位広島に逆転勝利。1点ビハインドの9回、泉口友汰選手の第3号逆転2ランが飛び出し試合をひっくり返しました。先発した田中将大投手は7回1失点の好投。2番手の赤星優志投手が今季2勝目を手にしています。

6位中日は5位DeNAと延長11回の熱戦を制しました。2点リードの8回、ヒュンメル選手に同点タイムリーを浴び延長戦へ突入。それでも11回に満塁としボスラー選手のタイムリー内野安打で勝ち越しました。6番手として10回を無失点に抑えた根尾昂投手がプロ初勝利を挙げました。

3試合の結果、巨人が3位に浮上し広島が4位後退。中日はDeNAと並び5位タイとなりました。

＜8日のセ・リーグ結果＞

◆ヤクルト 3-2 阪神

勝利【ヤクルト】廣澤優(2勝0敗)

敗戦【阪神】早川太貴(0勝1敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(0勝0敗4S)

◆巨人 2-1 広島

勝利【巨人】赤星優志(2勝0敗)

敗戦【広島】中粼翔太(1勝1敗1S)

セーブ【巨人】マルティネス(0勝0敗2S)

本塁打【巨人】泉口友汰3号

◆中日 6-4 DeNA勝利【中日】根尾昂(1勝0敗)敗戦【DeNA】坂本裕哉(0勝1敗)セーブ【中日】松山晋也(0勝0敗1S)本塁打【中日】細川成也2号【DeNA】筒香嘉智2号