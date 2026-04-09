米国、イスラエルとイランは停戦合意を破ってはならない。戦闘を完全に終結させる交渉を成立させ、和平を実現させるべきだ。

米国とイランの仲介を担うパキスタンのシャリフ首相が即時停戦を発表した。

トランプ米大統領は、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の開放を条件に、イランへの攻撃を2週間停止すると表明した。イスラエルも同意している。

トランプ氏は、ホルムズ海峡が開放されなければイランの全ての発電所を破壊すると宣言していた。その期限ぎりぎりでの合意となった。

1カ月余りの戦闘で、イランの死者は2千人を超えたと伝わる。戦火は周辺国に広がり、世界経済に与える影響も深刻化している。まずは停戦合意を歓迎したい。

米国とイランは10日から、パキスタンで交渉を始める。恒久的な戦闘終結につなげることが何より重要だ。

イランが提示した10項目が交渉の基盤となる。報道によると、イランが二度と攻撃されない保証、制裁の解除、ウラン濃縮活動の容認を求めている。イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡で、各国の船舶から通航料を徴収することも含まれる。

米国はバンス副大統領が交渉に臨む見通しだ。トランプ氏が交渉の基盤を受け入れて歩み寄った形だが、詳細を詰める段階で交渉が難航する可能性がある。

それでも妥協点を見いださない限り、両国の損失は拡大すると心得るべきだ。仲介国の努力にも期待したい。

停戦は薄氷の合意である。戦闘はまだ一部で続いていると報じられている。合意を順守し、犠牲者をこれ以上増やしてはならない。

イスラエルはパレスチナ自治区ガザで、停戦発効後も散発的な攻撃を継続している。イランに対して戦闘を再激化させる行為を起こしてはならない。米国はイスラエルを強く抑えるべきだ。

トランプ氏はイランに激しい攻撃を加えて「石器時代に戻す」と述べるなど、脅迫めいた発言を繰り返してきた。交渉に入る局面だ。乱暴な言動は慎んでもらいたい。

イランにも自制を求める。ホルムズ海峡の封鎖で、戦闘とは無関係な日本など世界各国へのエネルギー供給が滞っている。ペルシャ湾で足止めされた船舶が安全に航行できるように保証すべきだ。

レバノンの親イラン民兵組織ヒズボラの攻撃を止めることもイランの役割である。攻撃を受ける要因となった不透明な核開発は、国際社会への情報開示と説明が必要だ。

和平実現には国際社会の働きかけが欠かせない。

高市早苗首相はイランのペゼシュキアン大統領と電話会談した。日本は米国の同盟国であり、イランとは伝統的に友好関係にある。中東情勢の沈静化に向けて積極的に貢献していきたい。