熊本県荒尾市と近隣の写真愛好家でつくる「荒尾写真クラブ」の写真展が8日、同市の荒尾総合文化センターで始まった。合志市の野生動物写真家、横手一敏さん（84）の個展との合同開催。会員で昨年8月に亡くなった長洲町の川田美智子さん＝享年70＝の作品を紹介する追悼コーナーも設けた。入場無料。12日まで。

クラブは結成73年と歴史が古く、現在は50代から80代の7人が月例会に作品を持ち寄るなどして切磋琢磨（せっさたくま）している。写真展には風景や祭り、人物、野鳥などを撮った近作64点（招待作品を含む）を展示。横手さんはテンとムササビを撮影した26点を出品した。

川田さんのコーナーには、本人が生前に展示用として預けていた作品と、昨年11月の荒尾総合美術展で入賞した作品など計12点を並べた。いずれも川田さんが好んで撮影していた四季の花々のみずみずしさが伝わってくる。

石原幹生会長（74）は「会員はそれぞれのテーマを持っている。十人十色の作品があるので、ぜひ見に来てほしい」と話した。開場時間は午前10時〜午後5時（最終日は午後4時まで）。

（宮上良二）