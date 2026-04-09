長崎の牛に長崎の豚−。畜産県でもある故郷の産業と食卓を守るのが「使命」だと、佐世保食肉センター（長崎県佐世保市干尽町）・管理事業本部の内海俊二本部長は言う。

明治期に自治体が設けた「と畜場」（食肉処理場）が源流。現在は同市の委託を受け、一頭丸ごとの「枝肉」に解体加工し、その工程の副産物である内臓肉とともに、市場に出入りする卸売業者に販売する。競りをする市場の運営も手がける。

県内の精肉店やスーパーでは当たり前のように長崎和牛や豚肉が手に入る。同市内だとホルモンなどの新鮮な内臓肉もよく見かける。センターが近くにあるためで、消費者は昔からそうした味覚に親しんできた。

安定した「供給」と「消費」があって生産者を守ることができ、産地や産業が育っていく。食文化が形成される。流通の中心にあるセンターの役割は大きい。

2024年度の食肉処理実績は、牛1万2842頭、豚9万5635頭。8割強を県内産が占め、販売網は県内を中心に関西や関東へも広がる。タイ、マカオ、ベトナム、ミャンマーに輸出する。

人手不足は業界を問わず悩みの種。どの仕事もそうなのかもしれないが、動物の命をいただき、解体するという仕事は「強い責任感、そして興味がなければ務まらない」と内海さんは話す。

時代の変化は卸売業者にもみられる。かつては枝肉ごと購入する業者が多かった。手間はかかるが自身の目利きと腕で、ベストのタイミングと切り方で消費者に肉を提供する。そぎ取った脂や切れ端はハンバーグなどに加工することで、余すところなく利用できる。それが利点であり魅力だ。

業界に長い本田正孝常務はそうした「一頭買いをする業者さんが減った」と残念がる。枝肉を部位ごとにカットする作業はセンターの収益にはなるものの、人手不足に拍車をかけている面もある。

課題を挙げれば切りがないが、ヒトの脳や体の発達のためタンパク質は不可欠であり、肉が必要とされているのは間違いない。

長崎和牛やセンターの業務をもっと知ってもらおうと、23年にスタートした「肉肉祭り」。購入や試食もできるイベントは、今年も11月7日に開催予定という。