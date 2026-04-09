【義母「ウナギ弁当あげない！」】息子夫婦のため？「幸せね」お隣さんの言葉＜第5話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第5話 想ってくれている……？
【編集部コメント】
シホさん、意外とハッキリ言うタイプなのですね（笑）。けれどそんなシホさんに負けず、お義母さんも強い強い……。そしてここで善意の隣人・田中さんが登場してしまうと、シホさんもさすがにそれ以上言い返すことはできません。結局「母の愛情」とやらに負けて、シホさんは魚を持って帰る羽目になったのでした。第三者から見ると「想ってくれるお義母さんで幸せ」というふうに映るのですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第5話 想ってくれている……？
【編集部コメント】
シホさん、意外とハッキリ言うタイプなのですね（笑）。けれどそんなシホさんに負けず、お義母さんも強い強い……。そしてここで善意の隣人・田中さんが登場してしまうと、シホさんもさすがにそれ以上言い返すことはできません。結局「母の愛情」とやらに負けて、シホさんは魚を持って帰る羽目になったのでした。第三者から見ると「想ってくれるお義母さんで幸せ」というふうに映るのですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子