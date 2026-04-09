不登校の子どもたちに配慮した教育を提供する「学びの多様化学校（不登校特例校）」が長崎市魚の町の長崎市民会館内に開設され、8日始業した。学習指導要領にとらわれず、一人一人のペースに合った授業時間や指導内容を設定できる。市内中学校の生徒が対象で、計17人が通う。文部科学省によると、県内では初の取り組み。

長崎市教育委員会によると、2023年度の不登校の中学生は707人で、5年前から倍増した。生徒100人当たりの割合は8・48人（全国平均6・71）に上り、平均を上回る傾向が続いている。

こうした現状から市教委が設置を進め、3月末に文科省の指定を受けた。同様の指定校は小中高合わせて全国に84校あるという。

対象は、心理的な不安によって年間30日以上の欠席が見込まれる生徒で、定員は各学年10人。10月編入も募り、5月以降に保護者説明会を開催する予定。

学校は校区内にある桜馬場中の分教室として開設され、「のぞみ教室」と名付けられた。市民会館2階にあった公民館の研修室を改修し、教室や保健スペースなど6部屋を設置した。総事業費は6260万円。

のぞみ教室には養護教諭を含め教員7人を配置。登校は午前9時50分とゆとりを持たせた。

通常の中学校の授業数は年間1015単位時間と定められているが、同教室は2割減の805単位時間に設定。1日に4枠（単位時間）の授業を行うほか、削減分は「総合的な学習の時間」を活用した校外学習や家庭学習などで補う。授業途中からの参加や早退も可能で、10〜20分の授業枠を別に設けたり、ホワイトボードなどで教室を仕切って個別指導を行ったりすることで、授業の遅れに対応するという。

市教委の担当者は「入学や進級後に環境が合わなくなる可能性もある。一人でも多くの子どもが安心して学習できる環境を維持していきたい」と話した。

（貞松保範）