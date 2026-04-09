全国各地から焼き物ファンを集める「第122回有田陶器市」が、29日から5月5日までの1週間、佐賀県有田町中心部と町内各地の商業施設などで開かれる。主催する有田商工会議所によると、陶磁器の販売を中心に今年も400店以上が出店、例年並みとなる100万人超の人出を見込む。

期間中の午前9時半（初日は同9時）〜午後4時半は、JR佐世保線の上有田〜有田駅間の約4キロが歩行者天国になり、裏通りには古い町並みを楽しむカフェや飲食店も並ぶ。4日午前10時からは、バグパイプのパレードと陶祖李参平を顕彰する陶山神社の「陶祖祭」がそれぞれ開かれる。

今年から、町中心部と有田焼卸団地「アリタセラ」やポーセリンパークなどを結ぶシャトルバスの5路線を有料化。中学生以上は1日500円が必要になる。

駐車場は公営が16カ所に約4200台を収容可能。利用料は乗用車1台千円。私設駐車場も約4千台分を確保した。トイレは仮設と常設で計35カ所を設ける。

有田商議所の有冨和美専務理事は「かつてはお値打ち品を求める人が多かったが、今は新作発表の場にもなっている。価格は高くてもお客さんが気に入った商品は売れており、飲食を含めてそれぞれに陶器市を楽しんでほしい」と来場を呼びかけている。

同商議所（有田陶器市本部）＝0955（42）4111。

（糸山信）