音声メディア「西日本新聞Podcast（ポッドキャスト）」で9日から、新番組「ごりょんさん 博多のおと」が始まりました。長い歴史と伝統が息づく福岡市の中心部、旧博多部で受け継がれてきた言葉を、地元の女性（ごりょんさん）たちが季節の話題を織り交ぜて紹介する番組です。

メインパーソナリティーは、地域おこしグループ「博多ごりょんさん・女性の会」（西川ともゑ会長、20人）のメンバーで、旧博多部で生まれ育ち、ずっと博多弁で暮らしてきた中山陽子さん（87）。同会メンバーとの掛け合いで、どんたくや山笠などの祭り、しきたりや子どもの遊び、がめ煮やおきゅうとといった伝統料理について、古くて温かい博多の言葉で語ります。「好いとう」「やおいかん」など代表的な方言を解説する「博多弁講座」のコーナーもあります。

同会は1992年、当時空洞化していた旧博多部の活性化を目指し、地元の女性たちが結成。博多の文化を学び、伝える取り組みを続けています。番組出演は活動の一環で、失われつつある古い博多弁を音声アーカイブとして記録し、後世に残す狙いもあります。

番組は原則、毎週木曜午後に更新。4月は「花祭り」「花見」などをテーマに、昔ながらの博多の魅力を「しゃべりたくり（しゃべりまくり）」ます。アクセスはこちらから。