NSC大阪“首席”発表、女性コンビ「国背負い」てんこ盛りボディはじける…「ゆりやん以来の女性首席だと思う」
吉本興業の養成所・NSC（吉本総合芸能学院）を今春卒業したルーキーたちによる『大ライブ OSAKA 2026』が8日、大阪市内で行われ、女性コンビ「国背負い」が優勝した。
【写真】圧巻の“てんこ盛りボディ”を披露した優勝コンビの国背負い
NCS大阪48期生とエリア校生から169組（大阪164、名古屋1、福岡4）が出場し、決勝には12組が進出。漫才やコントで頂点を争った。
国背負いは、池田てんこ盛り（19）とこけ若（21）のコンビ。まさにてんこ盛りのボディと、こけ若の渋いキャラを生かしたネタで爆笑をさらった。出番前には「さらけ出したい」と気合を込めていたが、その通り全力を出し切った。
「ゆりやんレトリィバァ以来の女性首席だと思う」と称賛の声が寄せられた。実際に、こけ若はゆりやんと同じ関西大学在学中だという。
互いにピンで活動していたが、コンビを組んだことで、いまや対象的なキャラが魅力。「コントと漫才、両方をできるようになりたい」（てんこ盛り）、「世界中の人を笑わせたい」（こけ若）と意気込み。出たい番組は同じで、『SASUKE』と即答していた。
審査員はおーい！久馬、笑い飯・哲夫ら、MCはたくろう（赤木裕、きむらバンド）が務めた。
■『大ライブ OSAKA 2026』結果（上位）
優勝 国背負い（池田てんこ盛り、こけ若）
2位 黄金の回転（アンカー、角行）
3位 グゴゴ0.9（良心、友人）
4位 麺ドラゴン（竹本、三宅）
5位 春巻（小松なおき、明石）
6位 じゃがいもソラニン（奥村雄樹、梅本凛太）
7位 りんかく先生（西村こぶし、タカヤマ）
8位 よからばってん（金城ながら、たく）
9位 ロクデナシ（だいき、尾田）
10位 天下茶屋（野村敬介、小松）
11位 どかン（てんくも、しゃうま）
12位 燦然（城野大裕、キキ）
【写真】圧巻の“てんこ盛りボディ”を披露した優勝コンビの国背負い
NCS大阪48期生とエリア校生から169組（大阪164、名古屋1、福岡4）が出場し、決勝には12組が進出。漫才やコントで頂点を争った。
国背負いは、池田てんこ盛り（19）とこけ若（21）のコンビ。まさにてんこ盛りのボディと、こけ若の渋いキャラを生かしたネタで爆笑をさらった。出番前には「さらけ出したい」と気合を込めていたが、その通り全力を出し切った。
互いにピンで活動していたが、コンビを組んだことで、いまや対象的なキャラが魅力。「コントと漫才、両方をできるようになりたい」（てんこ盛り）、「世界中の人を笑わせたい」（こけ若）と意気込み。出たい番組は同じで、『SASUKE』と即答していた。
審査員はおーい！久馬、笑い飯・哲夫ら、MCはたくろう（赤木裕、きむらバンド）が務めた。
■『大ライブ OSAKA 2026』結果（上位）
優勝 国背負い（池田てんこ盛り、こけ若）
2位 黄金の回転（アンカー、角行）
3位 グゴゴ0.9（良心、友人）
4位 麺ドラゴン（竹本、三宅）
5位 春巻（小松なおき、明石）
6位 じゃがいもソラニン（奥村雄樹、梅本凛太）
7位 りんかく先生（西村こぶし、タカヤマ）
8位 よからばってん（金城ながら、たく）
9位 ロクデナシ（だいき、尾田）
10位 天下茶屋（野村敬介、小松）
11位 どかン（てんくも、しゃうま）
12位 燦然（城野大裕、キキ）