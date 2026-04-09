◆桜花賞追い切り（８日・栗東トレセン）

第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の追い切りが８日、東西のトレセンで行われた。チューリップ賞２着のナムラコスモスが坂路で楽な手応えで伸び、「Ｇ」評価を獲得した。

多くの時間を共にしているからこそ、息はピッタリだった。ナムラコスモスは栗東のＤＰコースをキャンターで周回したあと、坂路でタイセイディアマン（４歳２勝クラス）を４馬身ほど追いかけ、馬なりのまま１馬身先着した。

５４秒９―１２秒２と全体時計こそ平凡だが、体を柔らかく使ったダイナミックなフォームが印象的だった。手綱を執った主戦の田口は「すごくリズム良く（坂路を）上がってくれたし、いい状態をキープしています。前走と同じか、少し上回っている印象があります」と笑みを浮かべた。

デビュー戦で６着に敗れたが、一歩ずつ階段を上がってきた。未勝利とこぶし賞（１勝クラス）を連勝。前走のチューリップ賞では３番手から脚を伸ばし、勝ったタイセイボーグ（阪神ＪＦ３着）と同タイムの首差２着に健闘した。６戦全てコンビを組む鞍上は「デビュー当初は緩さがありましたが、こぶし賞辺りからすごく力をつけて、前向きさも出ています」と成長を感じ取っている。

大橋調教師も優しいまなざしで人馬の動きを見守った。「前走の後も緩めずに乗り込んでいる。前走は仕掛けが少し早かったが、重賞であれだけ走れたからね」と大一番に向け手応えは十分だ。センスが良く、どんな競馬でもできるのが最大の持ち味。田口は「十分チャンスがある一頭と思います。結果で応えられるように頑張ります」と目を輝かせた。今の出来なら一発も十分にありそうだ。（山下 優）