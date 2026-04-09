◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。ドジャースの先発は大谷翔平投手（３１）。大谷の前に３打席連続で凡退した。

ＷＢＣで侍ジャパンのメンバーとして共闘した大谷とは巨人時代の１６年にオープン戦で１度だけ対戦して三振に倒れたが、公式戦での対戦はない。メジャーの舞台で初めて投手・大谷と相まみえることになった。

まずは初回２死一、二塁で打席へ。カウント１―２から大谷が投じた外角低め１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球にバットが空を切り、空振り三振に倒れた。

２打席目は１点を先制した直後の３回２死二塁。２ボールから大谷が投じた内角へ食い込む９６マイル（約１５４・５キロ）のシンカーに差し込まれ、一飛に倒れた。さらに６回１死一塁での３打席目は内角へのシンカーで再び詰まらされ、三邪飛だった。

メジャー挑戦１年目の岡本はメジャーデビューから６戦連続安打をマーク。試合前時点で１１試合に出場して打率２割６分２厘、２本塁打、３打点だった。前日７日（同８日）の同戦は「５番・三塁」で出場して４打数１安打。ドジャース先発の山本から右中間を破る二塁打を放っていた。

昨季、ワールドシリーズで戦った両チームによる注目の対戦。ここまでブルージェイズが連敗を喫している。今季から加わった主砲が快音を響かせていく。