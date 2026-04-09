最近、言葉が出にくい、忘れっぽい、考えが鈍い――それを年齢のせいだと思っていませんか。実はその不調、静かに進むビタミン不足のサインかもしれません。脳はなぜ栄養欠乏で「頭が悪くなる」のか。見過ごしやすい仕組みを知っておきませんか。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』をもとに解説します。

ビタミン不足は静かに脳を鈍らせる

そもそもビタミンは体の中で何をしているのでしょうか？

ビタミンには大きく2つの働きがあります。1つは細胞の代謝を助ける働き、もう1つは細胞の若さを保つ働きです。

ビタミン不足が生じると、細胞は代謝がさまたげられ元気いっぱいに働くことができなくなり、機能が低下してきます。

ビタミン不足の症状はデリケートで重要な細胞から順に出はじめます。

つまり神経や筋肉に機能障害が出やすいのです。障害と言っても、神経や筋肉全体がいきなりシャットダウンするわけではなく、全体的に機能が1％減、2％減、3％減と次第に低下していきます。

ビタミン不足で有名な病気に脚気があります。

脚気の場合は急性のビタミンB1の不足が原因です。

細胞内でエネルギーを作れなくなり、神経や筋肉が十分に働けなくなるのです。

ヒザを叩いても、神経や筋肉がうまく反応できず、足がピンと伸びなくなります。

心臓の筋肉も機能が低下するので、走ると心臓の動きが追いつかずに胸が苦しくなります。

神経は非常にデリケートな細胞で、その機能を維持するためには、さまざまなビタミンが必要です。

脳は神経の集合体なので、どのビタミンが不足しても機能低下をおこします。

軽度のビタミン不足により脳全体の機能がごく軽度低下した場合、症状としては人間だけしか持っていない高度な機能から低下していきます。

すなわち、言語を使った思考能力の低下です。言葉を使って考えたり、判断したり、記憶したりする能力からダメになっていきます。

言い換えると「頭が悪くなる」のです。

たとえば、脳に必要なビタミンB1が慢性的に欠乏すると、非常に「頭が悪くなる」ことがあります。

自分が今いる場所や日にちがわからなかったり、最近の出来事を記憶できなくなったりします。

ビタミンB1の慢性的欠乏は、ちゃんとした食生活をしてこなかった人、たとえば長年お酒を多飲してきた人に多くみられ、高齢者だと認知症とよくまちがわれます。

そして、ここまでひどくなると、もう治りません。

症状が出てからたくさんのビタミンB1を摂取しても、もう元の脳には戻らないのです。

ビタミンB1に限らず、どのビタミンの不足でもほぼ同様なことがおこります。

脳の障害の程度がごくごく軽い場合は、病気としての症状は明確ではなく、ちょっとだけ「頭が悪く」なったかな、という場合も多々あると想像されます。

中年以降だと「歳のせい」で片付けられているかもしれません。

怖いのは「元に戻らない」可能性があることです。

とはいえ、今の日本では、普通の食生活をしていれば、ビタミン不足をおこすことはまずありません。

注意が必要なのは、アルコールばかりで食事はほとんど摂らなかったり、単一の食品ばかり食べたり、極端な偏食や極端なダイエットをしたりしている場合です。

何ごとも、極端に走りすぎるのはよくないのです。