こりゃサッカー選手の旦那も惚れる…韓国女子アナ、“美肩美脚”見せの大胆SHOTに「輝いてる」の声

現役プロサッカー選手と結婚した韓国の美人アナウンサー、クァク・ミンソンの近況投稿が話題だ。

【写真】旦那が羨ましい…クァク・ミンソンの大胆水着姿

クァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新し、中国・上海で撮影したとみられる数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ミニ丈のキャミソールワンピース姿で夜の街中に佇むクァク・ミンソンが写っている。華奢な肩のラインやすらりと伸びる美脚をチラ見せしつつ、メリハリ感のあるプロポーションをあらわにしてファンを魅了している。

投稿を目にしたファンからは、「可愛すぎる！」「中国でも輝いてる」「美貌が素晴らしいですね」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

クァク・ミンソンは1992年3月4日生まれの34歳。大学を経て2016年にMTNのアナウンサーとしてデビューし、ゲーム専門チャンネルなどを経て現在はSTARITエンターテインメント所属で芸能活動を行っている。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務めており、自身のSNSでサッカーチームのユニホームを着用した写真を多く投稿することから“サッカー女神”の愛称も持つ。

そんなクァク・ミンソンは、2023年12月に7歳年下のプロサッカー選手ソン・ミンギュとの熱愛説が報じられ、昨年12月に結婚式を挙げた。昨年5月には、ソン・ミンギュが公式戦で得点した直後、カメラに向かって片膝をつき指輪を捧げるような“公開プロポーズ”のゴールパフォーマンスを披露して注目を集めた。