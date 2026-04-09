「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

デイリー杯クイーンＣ制覇後、直行で１冠目に臨むドリームコアは８日、栗東ＣＷで追走先着。ラストは鋭い切れ味を披露して順調ぶりをアピールした。今回は早めの栗東入りを選択したが、しっかりと対応。桜冠奪取へ準備は着々と整っている。

早めに栗東入りして調整を続けるドリームコアは、ＣＷでモスクロッサー（５歳障害未勝利）と併せ馬。追走する形でスタートしたが、最後は悠々と１馬身半先着を決めた。タイムは６Ｆ８３秒７−３６秒９−１１秒２。躍動感あふれる動きを披露するなど、栗東滞在による状態の良さを最終追い切りでもきっちりと示した。母ノームコアとの母子Ｇ１制覇へ、着々と準備は進んでいる。

◇萩原清調教師

−前走のデイリー杯クイーンＣを振り返って

「デビューして４戦目の競馬でしたが、それまでの３戦と違ういい瞬発力を見せてくれました」

−今回、栗東での調整を選んだ経緯は

「直前の長い輸送を避けることができますし、滞在と輸送では追い切りの本数も変わってきます。スムーズに行けるようにということです」

−環境の変化には対応できたのか

「（問題が）ゼロではなかったですが、よく馬が対応してくれたと思っています」

−追い切りについて

「美浦とは馬場の形状や長さが違うので若干把握しづらいところはありますが、先週しっかり負荷をかけていますので出走できる態勢は整ってきたと思っています」

−右回りの阪神コースについて

「やってみなくちゃ分からないところですが、４戦目の前走で違った競馬を見せてくれましたので、これまでの３戦は参考にしなくていいのではと考えています」

−気性面や体の成長は

「体はしっかりとしてきましたね」

−Ｇ１・２勝の母ノームコアと比較すると

「基本的には馬の形もだいぶ違いますし、馬を見ていると親子という認識はしていませんが、能力の高さは双方にありますね」