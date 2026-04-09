◇パ・リーグ ソフトバンク1―2西武（2026年4月8日 みずほペイペイ）

ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が8日、西武戦で来日初黒星を喫するも、7回1失点と本拠地初登板で力を示した。2試合で計13イニングを投げて1失点で防御率0・69と抜群の安定感だ。台湾の主砲・林安可（リン・アンコー）との注目の対戦は3打数1安打だった。チームは2連敗を喫し、今季4カード目で初の負け越しとなった。

0―1の7回2死一塁、徐若熙は147キロ外角直球で源田を3球三振に斬ると、マウンド上で跳びはねた。余力を残していたが、この回で降板。来日最長の7回、90球を投げて6安打1失点。初黒星を喫したが、本拠地での公式戦初登板で堂々の投球を見せた。

「ホームランを打たれたのは失投だと思います。もったいない1球になってしまった。それ以降は、しっかりと投げることができた」

1球に泣いた。初回2死で西武のドラフト1位新人・小島に対して強気にオール直球勝負。だが、カウント2―2からの6球目、この日の最速153キロ内角直球を右翼席に運ばれた。

それ以降は粘り抜いた。注目されたのは林安可（リン・アンコー）との“台湾代表対決”だ。「とてもパワーがありますし（過去に）2本のホームランを打たれた記憶があります。明日は特に意識せず、もちろん打たせるつもりはありません」。WBCで共闘した台湾の主砲を2回の初対戦では直球で三ゴロに打ち取った。4回はカーブを中前打されたが、6回の3度目の対戦は直球で中飛に仕留めた。

この日のために台湾メディアも来日し、「Go Baseball」の陳立勲記者（39）は徐若熙の投球に熱い視線を送った。「彼は心臓の強い本当のスーパースターだ。落ち球を幼少期から投げていたんだよ。“龍之子”と今もみんなから呼ばれている。まだまだこれからだよ」と味全ドラゴンズが育てた右腕の今後に期待した。

チームは2連敗で今季4カード目で初の負け越しとなったが、徐若熙は2試合計13イニングを投げ防御率0・69と安定感が光る。小久保監督は「ルーキー（小島）のインコースのホームラン。あれは難しい。（西武は）ええ選手獲れましたね」と相手を称えた。中6日で15日の楽天戦（みずほペイペイドーム）に先発するかは未定だが、徐若熙は「今日の反省を生かし、次に向けて頑張ります」と言った。次こそ本拠地で白星をつかむ。 （井上 満夫）