◇パ・リーグ 日本ハム1−0楽天（2026年4月8日 楽天モバイル 最強パーク）

日本ハムは8日、楽天戦に1―0で勝利し、再び貯金を1とした。4回に今季初めて1番に座ったロドルフォ・カストロ内野手（27）が先制の決勝左中間ソロ。本塁打1本による1安打1―0勝利はプロ野球11度目の記録となった。前夜に開幕から続いていたチームの連続試合本塁打が9で止まったが、珍しい「1本勝ち」からリスタートを切った。

安打数はたったの1本。相手の楽天の4安打よりも少ない攻撃で勝利を手にした新庄監督は「面白かったね〜きょう！こういうゲームは」と、ご機嫌だった。

その貴重な一打を放ったのは、「結果を出さないといけないという思いでの試合だったので、思いっきり打たせようかな」という指揮官の意向で、来日初の1番に起用されたカストロだ。0―0の4回先頭、古謝に2球で追い込まれたが、狙っていた3球目の146キロ直球を捉えた。均衡を破る2号ソロが、今季新設された左中間の「ホームランゾーン」で大きく跳ね、カストロは「神様に感謝したいですし、幸せです」と喜びをかみしめた。

メジャー通算22本塁打のカストロだが、水野、奈良間らと二遊間を争う。「いつ来るか分からないチャンスに備える」と、試合前には外野守備練習もこなし「楽しみながら、自分の力を100％出し切ることを大事に思ってやっている」。新庄監督が就任当初から大切にしている「野球を楽しむ」を象徴する一発にもなった。本塁打による1安打で1―0勝利は、22年4月17日のロッテ戦で万波がマークして以来4年ぶり11度目のレアな記録となった。

チームは開幕から9試合連続本塁打を放ち、03年に並ぶ球団タイ記録。計22発は85年阪神のプロ野球最多に並んでいた。だが前夜は気温9度の寒さと、10メートルを超える強風の影響もあり一発が出ず、記録は途切れた。新庄監督は「全く興味がない！」と意に介していなかったが、13イニングぶりの得点はまたも本塁打から生まれた。

「オーラが出て強そうでしょう！」と太鼓判を押していた「エスコンフィールドユニホーム2026」で初勝利。新庄監督は「きょう勝ったことによって流れが変わる」と3カード連続勝ち越しに期待を込めた。1安打でも勝てばいい。10年ぶりのリーグ優勝へ向け、寒さを吹き飛ばすような「1本勝ち」に、笑みが広がった。（小渕 日向子）