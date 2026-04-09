「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

２歳女王が完璧な仕上がりを見せつけた。阪神ＪＦからぶっつけで桜に臨むスターアニスは８日、栗東坂路で最終リハ。ラストで仕掛けられると鋭い反応を示し、自己ベストの好時計で駆け上がった。間隔をあけたことで心身ともに充実。しっかりと女王の座を防衛する構えだ。無傷３連勝中のリリージョワは栗東ＣＷでスピード感あふれるフットワークを披露。アネモネＳ勝ち馬のディアダイヤモンドも美浦Ｗで好ムードを漂わせた。

アネモネＳを快勝したディアダイヤモンドは、新コンビを組む戸崎圭を背に美浦Ｗで３頭併せ。直線では先行したウルフマン、ピエスユニーク（ともに３歳未勝利）の最内から脚を伸ばして併入を果たし、６Ｆ８４秒１−３７秒０−１１秒５をマークした。

初コンタクトで感触を確かめた鞍上は「精神的に余裕がある感じで、そういうのが乗りやすさにつながると思う」と上々の手応えをつかんだ様子。見届けた手塚久師も「在厩調整で、レース後の１週間は疲れを取ることを重視した。前走と同じくらいの状態を維持している」と納得の表情だ。

過去１０年でアネモネＳの勝ち馬は本番で掲示板にすら載れていない。それでもトレーナーは「中３週が一番の試練。それを踏まえて工夫してメニューを組み、ここまでもくろみ通りに来ている」と自信をのぞかせる。ジンクスを打破して世代の頂点へ上り詰める。