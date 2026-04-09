◇パ・リーグ ソフトバンク1―2西武（2026年4月8日 みずほペイペイ）

2点を追う9回に抑えで起用されている西武のドラフト2位ルーキー・岩城を攻めたがあと一歩届かない。ソフトバンクが今季最少の1点に抑えられて2連敗。今季4カード目で初の負け越しを喫した。

新スタイルの高橋光に強力打線が封じられた。昨季は4度対戦し計18イニングで10点を奪っていた。しかし、この日は8回を散発2安打で無得点に抑えられ、5者連続を含む11三振を喫した。小久保監督も「全然、去年と違う攻めでしたね。カットをうまく高めに投げたり、フォークのピッチャーじゃなくなっていた」と右腕を称えるしかなかった。

試合前には痛いアクシデントが発生していた。「9番・中堅」で先発メンバーに名を連ねていた周東が、初回の守備に就く前に交代した。小久保監督によるとアレルギーの症状が出たとのことで、福岡市内の病院に向かっていた。幸いにもすぐに症状は治まり、試合中に球場にも戻ってきた。指揮官は「明日は出られるんじゃないか」と見通しを語った。

本拠地での同一カード3連敗だけは避けたいところ。打線の再点火に期待だ。