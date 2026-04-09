「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

２歳女王が完璧な仕上がりを見せつけた。阪神ＪＦからぶっつけで桜に臨むスターアニスは８日、栗東坂路で最終リハ。ラストで仕掛けられると鋭い反応を示し、自己ベストの好時計で駆け上がった。間隔をあけたことで心身ともに充実。しっかりと女王の座を防衛する構えだ。無傷３連勝中のリリージョワは栗東ＣＷでスピード感あふれるフットワークを披露。アネモネＳ勝ち馬のディアダイヤモンドも美浦Ｗで好ムードを漂わせた。

無敗の桜冠奪取へ、心も体も整った。無傷３連勝中のリリージョワは栗東ＣＷの半マイル追いで単走。前向きな気性を考慮した抑えめの内容だったが、前進気勢をみなぎらせながらスピード感あふれる脚さばきで４Ｆ５０秒９−３６秒０−１１秒３をマークした。武幸師は「やればいくらでも動く馬。セーブしながらでも順調に来ている」と胸を張った。

昨年９月の新馬Ｖから間隔をあけつつ、もみじＳ→紅梅Ｓと３連勝。「頑張り過ぎるところのある性格。そういう点でも、桜花賞まで時間が取れたのは大きかった」とトレーナー。前走から精神面はフレッシュに、肉体面も着実に成長を遂げてきた。「今で４７０キロぐらい。体に幅も出てきたし、いい傾向」と心身の充実ぶりに目を細める。

今回は多頭数＆マイル戦と初物ずくめだが、指揮官が「距離の心配はない。スムーズに伸び伸び走ってくれれば力的には通用する」と自信を示せば、新馬戦以来のコンビとなる浜中も「すごくポテンシャルを感じる馬。期待の方が大きい」と力を込める。自慢のスピードで大輪の花を咲かせる。