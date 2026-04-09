ブルーカラー職の人気が上昇？ 「事務職はAIに代替される」学生の3割が認識、一方で8割が「条件次第で現場職もアリ」と回答

X Mile株式会社は4月8日、就職予定の学生を対象にした「就職活動動向に関する調査」の結果を発表した。調査は2月から3月にかけて、卒業後に就職を予定している全国の10〜20代の現役学生500人を対象に、インターネット上で実施した。

調査の結果、オフィス職に対して「AIに代替されやすい」という懸念が広がる一方で、労働条件次第ではブルーカラーと呼ばれる「現場職」を就職先の選択肢に入れる学生が約8割にのぼるという実態が明らかになった。

就活で「AIの影響」意識する学生が7割

各職種に対するイメージを尋ねたところ、事務・企画・営業などのオフィス職では「AIに代替されやすい」という回答が31.4％で最多となり、時代の変化を反映する結果となった。

対照的に、製造や建設などの現場職で同様の懸念を持つ学生はわずか7％に留まった。就職活動においてAIや自動化の影響を「程度はあれど意識している」と答えた学生は全体の7割を超えており、特にAIの影響を明確に意識して業界を選んでいる層ほど、現場職を魅力に感じる割合が高くなる傾向も出た。

かつてブルーカラーに対してあった「低所得・重労働」という偏見は、AI時代における「代替されにくい専門技能職」という捉え直しによって変わりつつあるようだ。

ホワイトカラー志望でも75.1％が「条件次第で現場職もアリ」

現状の志望職種としてはオフィス職が73.8％と多数派であるが、そのうちの75.1％は条件次第で現場職を選んでもよいと考えていることがわかった。

具体的な転向の条件としては、「休日や勤務時間などの条件がよくなるなら」が39.6％と最多となり、次いで「年収が大きく上がるなら」が29.0％となった。もともと現場職を志望している層と合わせると、学生全体の81.6％が現場職を就職先の視野に入れている計算になる。

一方で、現場職のイメージとして「体力的にきつい」と回答した学生は47.6％と約半数に達した。学生側は現場仕事の大変さを認識した上で、それを上回る労働条件や将来性を感じているようだ。

AI時代を見据えて「お金や時間をかけてでも身につけたいもの」については、現場系の資格やインフラ系の国家資格を挙げた学生が29.8％にのぼり、AI・データ活用スキルの22.8％を上回った。また、現場系アルバイトの経験者で魅力を感じると回答した割合は31.7％となり、未経験者の19.4％を大きく上回った。

どのような情報があれば現場職を検討するかという問いには、仕事の大変さを含めた正直な情報発信を求める声が39.2％で最も多かった。単なるイメージアップではなく実態の透明性が、潜在的な現場志望層を動かす鍵となりそうだ。