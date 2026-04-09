新音楽番組『ＳＴＡＲ』4月16日スタート timelesz、HANA、アイナ・ジ・エンド、乃木坂46、RIIZEら出演アーティストも発表
4月16日より放送開始となる音楽番組『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系／毎週木曜19時）より、初回2時間生放送の出演アーティストが発表された。timelesz、HANA、アイナ・ジ・エンド、乃木坂46、RIIZEらが名を連ねている。
【写真】初回2時間生放送の出演アーティストたち
本番組は、『FNS歌謡祭』を手がける音楽班と、『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組んだ音楽番組。アーティストによる最新パフォーマンスと、速報性の高いエンタメニュースを一挙に届ける。MCはフジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが務める。
このたび、初回2時間生放送スペシャルに出演するアーティスト12組が決定した。
ドーム公演を成功させ、メンバー個々もドラマやバラエティーで活躍、冠番組もゴールデン帯に昇格するなど勢いに乗るtimeleszが、初回に駆けつけることが決定。冠番組『タイムレスマン』（毎週金曜21時58分）のゴールデン初回スペシャルを翌日に控える中、新曲「GOOD TOGETHER」をパフォーマンスする。
そしてもう1組、超人気者のHANAも登場。デビューから1年、リリースしたすべての楽曲がチャートを席巻。7曲が1億回再生を早くも突破するという記録を打ち立て、全国ホールツアーのチケットは争奪戦となっている。そんなHANAが「Bad Girl」を披露する。
さらに、今年約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、15年ぶりにフジテレビの音楽番組に登場。ヒット曲「南風」とテレビ初披露の新曲「100億の承認欲求」をスペシャルメドレーで歌い上げる。
韓国からは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演を4月25日・26日に控えるレジェンド・東方神起、そしてデビューから2年5ヵ月でK-POPボーイズグループ最速となる東京ドーム3DAYS公演を達成したRIIZEの2組が登場する。
昨年、「倍倍FIGHT!」の大ヒットで『NHK紅白歌合戦』に出場し、大ブレイクを遂げたCANDY TUNEは、メンバーから世界中の人へ向けたバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を披露。
乃木坂46は、5期生・池田瑛紗が初の表題曲センターを務め、5月の東京ドーム公演で卒業するキャプテン・梅澤美波のラスト参加シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を歌唱する。
anoは自身が主演し、書き下ろしたドラマの主題歌「愛晩餐」を、アイナ・ジ・エンドは4月5日より放送中のテレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のオープニング主題歌「ルミナス - Luminous」を、『ONE PIECE』特別映像とともに披露する。
メンバーそれぞれがドラマやCM、バラエティーで活躍するTravis Japanは「陰ニモ日向ニモ」を、「THE WINTER MAGIC」が驚異的な売り上げ枚数を記録し、2025年の年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝いたINIは「All 4 U」をパフォーマンスする。
さらに、サンリオの人気キャラクターで、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンがスタジオに登場する。放送当日の4月16日は、ポムポムプリンの誕生日でもあり、生放送でにぎやかに祝う予定だ。
多彩なラインナップを前に、上垣アナは「豪華な皆さんが初回ゲストに決まり、大変緊張しておりますが、何を話そうかワクワクしている自分もいます。2時間、燃え尽きるまで頑張るつもりです」と意気込みを語っている。
音楽番組といえば、これまで多くの名カバーが誕生してきた。名曲の再発見やアーティストの新たな一面、斬新な解釈など、世代を超えて楽しまれてきたカバー曲は数多く存在する。
そこで今回は、フジテレビに残る珠玉の名カバーをVTRで振り返るコーナーが実施される。秦基博がカバーしたaikoの「カブトムシ」、BE:FIRSTがカバーした宇多田ヒカルの「Automatic」などを紹介するほか、驚きのカバー曲を一挙に届ける。さらにこの夜、デビュー25周年のCHEMISTRYが安室奈美恵の「Baby Don’t Cry」を生披露。この名曲を2人がどのように歌い上げるのか注目だ。
MC・上垣皓太朗アナとタッグを組むSTARナビゲーターも決定した。2時間スペシャルの前半はanoこと「あのちゃん」、後半はTravis Japanの松倉海斗が務める。あのちゃんは独特の存在感やコメントで、松倉は愛されキャラクターとしてバラエティー番組などでも活躍中。それぞれが上垣アナとどのような化学反応を見せるのか、生放送で注目したい。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて4月16日より毎週木曜19時放送（初回は2時間生放送スペシャル）。
【写真】初回2時間生放送の出演アーティストたち
本番組は、『FNS歌謡祭』を手がける音楽班と、『めざましテレビ』のエンタメチームがタッグを組んだ音楽番組。アーティストによる最新パフォーマンスと、速報性の高いエンタメニュースを一挙に届ける。MCはフジテレビの上垣皓太朗アナウンサーが務める。
ドーム公演を成功させ、メンバー個々もドラマやバラエティーで活躍、冠番組もゴールデン帯に昇格するなど勢いに乗るtimeleszが、初回に駆けつけることが決定。冠番組『タイムレスマン』（毎週金曜21時58分）のゴールデン初回スペシャルを翌日に控える中、新曲「GOOD TOGETHER」をパフォーマンスする。
そしてもう1組、超人気者のHANAも登場。デビューから1年、リリースしたすべての楽曲がチャートを席巻。7曲が1億回再生を早くも突破するという記録を打ち立て、全国ホールツアーのチケットは争奪戦となっている。そんなHANAが「Bad Girl」を披露する。
さらに、今年約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、15年ぶりにフジテレビの音楽番組に登場。ヒット曲「南風」とテレビ初披露の新曲「100億の承認欲求」をスペシャルメドレーで歌い上げる。
韓国からは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演を4月25日・26日に控えるレジェンド・東方神起、そしてデビューから2年5ヵ月でK-POPボーイズグループ最速となる東京ドーム3DAYS公演を達成したRIIZEの2組が登場する。
昨年、「倍倍FIGHT!」の大ヒットで『NHK紅白歌合戦』に出場し、大ブレイクを遂げたCANDY TUNEは、メンバーから世界中の人へ向けたバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を披露。
乃木坂46は、5期生・池田瑛紗が初の表題曲センターを務め、5月の東京ドーム公演で卒業するキャプテン・梅澤美波のラスト参加シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を歌唱する。
anoは自身が主演し、書き下ろしたドラマの主題歌「愛晩餐」を、アイナ・ジ・エンドは4月5日より放送中のテレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のオープニング主題歌「ルミナス - Luminous」を、『ONE PIECE』特別映像とともに披露する。
メンバーそれぞれがドラマやCM、バラエティーで活躍するTravis Japanは「陰ニモ日向ニモ」を、「THE WINTER MAGIC」が驚異的な売り上げ枚数を記録し、2025年の年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝いたINIは「All 4 U」をパフォーマンスする。
さらに、サンリオの人気キャラクターで、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンがスタジオに登場する。放送当日の4月16日は、ポムポムプリンの誕生日でもあり、生放送でにぎやかに祝う予定だ。
多彩なラインナップを前に、上垣アナは「豪華な皆さんが初回ゲストに決まり、大変緊張しておりますが、何を話そうかワクワクしている自分もいます。2時間、燃え尽きるまで頑張るつもりです」と意気込みを語っている。
音楽番組といえば、これまで多くの名カバーが誕生してきた。名曲の再発見やアーティストの新たな一面、斬新な解釈など、世代を超えて楽しまれてきたカバー曲は数多く存在する。
そこで今回は、フジテレビに残る珠玉の名カバーをVTRで振り返るコーナーが実施される。秦基博がカバーしたaikoの「カブトムシ」、BE:FIRSTがカバーした宇多田ヒカルの「Automatic」などを紹介するほか、驚きのカバー曲を一挙に届ける。さらにこの夜、デビュー25周年のCHEMISTRYが安室奈美恵の「Baby Don’t Cry」を生披露。この名曲を2人がどのように歌い上げるのか注目だ。
MC・上垣皓太朗アナとタッグを組むSTARナビゲーターも決定した。2時間スペシャルの前半はanoこと「あのちゃん」、後半はTravis Japanの松倉海斗が務める。あのちゃんは独特の存在感やコメントで、松倉は愛されキャラクターとしてバラエティー番組などでも活躍中。それぞれが上垣アナとどのような化学反応を見せるのか、生放送で注目したい。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて4月16日より毎週木曜19時放送（初回は2時間生放送スペシャル）。