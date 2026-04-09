元ドイツ代表ＤＦで元浦和監督のギド・ブッフバルト氏（６５）が８日、さいたま市内のイベント後にスポーツ報知の取材に応じ、６月開幕の北中米Ｗ杯を控える日本代表にエールを送った。日本時間１日には敵地でイングランドを破った森保ジャパンに「全てがかみ合った最強の日であれば、どこの国を相手にしても勝てる」と太鼓判を押した。

ブッフバルト氏は現役時代、１９９０年イタリアＷ杯で優勝を経験するなど活躍。日本サッカーへの貢献も大きく、９４年に浦和へ加入し、４シーズンで２度のベストイレブンを受賞。２００４年からは浦和の監督に就任し、０６年にはクラブ唯一のリーグ優勝へ導いた。３０年来の縁となる浦和は「第２の故郷」とも表現する。

来日した当時、日本はまだＷ杯の出場経験がなく、Ｊリーグが開幕してからまだ２年目。まだサッカー後進国だった当時と比較して「今は日本のいい選手がみんな欧州で活躍していて、トップのレベルは近づいている」と称賛する。一方で、「トップの選手がある点まで行ってしまうと、今度は海外に出てしまうので、（Ｊリーグのレベルは）少し頭打ちになっているところがあるかもしれない」と語る。

現在は多くの有望な若手選手が早い段階で欧州に活躍の場を求め、近年はＪリーグを経ずに海外へ挑戦する例もある。ただ、選手が移籍する分、チャンスを与えられる選手も多くなり、ブッフバルト氏は「優秀な若手が入ってくるスペースが出来て、そこでまたいい選手が育っていくという環境は出来ている」と指摘。選手の移籍が活発化することで、新たな才能を発掘するサイクルも生まれていることから「Ｊリーグ、日本サッカー自体の成長は顕著なものがある」と話した。

日本は２２年カタールＷ杯でドイツから金星を奪った。自身が来日した時からは想像できない偉業だが、母国の撃破には「驚きはない」と振り返る。１４年ブラジルＷ杯で優勝して以降、ドイツは２大会連続で１次リーグ敗退。母国の停滞には、ブッフバルト氏も懸念を示しており「ドイツはここ６〜８年ずっと調子が右肩下がり。ディフェンスの問題がずっと解決できないままで、チームとしてのバランスも悪い」と、課題を挙げた。

日本代表は過去最高の８強進出にとどまらず、今回は世界一を目標に掲げている。イングランドを含めて、２２年のカタールＷ杯以降はＷ杯優勝経験国から５勝を挙げており、世界の強豪との差は縮まりつつある。

ただ、困難な道であることは間違いない。頂点の“味”を知るレジェンドは、優勝への道のりについて「全てのゲームがベストにならないとそういう結果は出ない。一言で答えるのは難しい」と話すと「Ｗ杯は何が起きるか分からない。ほんのわずかなところから、手から水がこぼれるともないとは限らない。それがＷ杯の怖さ。Ｗ杯は長期にわたるので、体調管理や調子の維持が大事になってくる」と背中を押した。