◆桜花賞追い切り（８日、栗東トレセン）

第８６回桜花賞・Ｇ１（１２日、阪神）の追い切りが８日、東西のトレセンで行われた。昨年の２歳女王のスターアニスは、栗東・坂路を単走で鋭い伸び脚を披露した。

抜群の推進力で駆け上がった。昨年の２歳女王のスターアニスは栗東・坂路を単走で追い切り。２本目に鋭く伸びて５２秒９―１２秒１を計測した。高野厩舎流の２本乗りで、時計以上の負荷がかかっている。高野調教師は「動きは申し分ないと思います。時計はちょっと速いですが」と苦笑いを浮かべたが、「馬の調子の良さもあるかと思います。この後のケアをしっかりして臨みたい」と気を引き締めた。

前走の阪神ＪＦでは、初のマイル戦に対応して、中団から一気に差し切って快勝。勝ち時計の１分３２秒６は、レースレコードタイでレベルの高い競馬だったことは間違いない。「馬の能力プラス、持っているものからも、マイルは大丈夫と思っていました」。確信を持って送り出し、見事にＧ１タイトルをつかんだ。

その後はここ一本に備えてきた。「疲れも見せていたので、ならば前哨戦を使わず、エネルギーがパンパンな状態で桜花賞へ」と指揮官。もくろみ通り、ここまでは満足のいく調整ができている。「牧場が素晴らしい仕事をしてくれて、疲れも癒えて、フレッシュな状態です。筋肉も盛り上がっています」と状態は万全だ。

昨今では当たり前になりつつある、阪神ＪＦを勝って桜花賞への直行ローテ。ここ５年で２勝、２着が２回と結果を出し続けている。「（桜花賞の）タイトルを取れるかどうかで、今後の馬生、一族の評価も変わる。勝たせてあげたい。スターアニスには勝負のレースです」。高野師の言葉は自然と熱を帯びた。新興勢力も蹴散らし、桜の女王の名をつかみとる。（山下 優）