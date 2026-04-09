◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 練習日（８日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）８日＝星野浩司】初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は開幕を翌日に控え、１番からのアウト９ホールで練習ラウンドを行った。

昨年の国内ツアーで平均パット１位のパット巧者は、硬くて速い高速グリーンで傾斜やパットタッチを入念にチェック。「ロングパットの距離感がすごい難しくて、グリーンも日に日に速くなってて、段や傾斜が強い中でしっかり２パットで上がれるかが大事」と警戒を強めた。

さらに、グリーン周りのバンカーから、ピンまで短い距離でスピンをかけて止めるショットも練習。「日本だとなかなか使わないような技術。もうちょっと入れ方をミスったら、すぐミスになるような入れかたをしてやっと止めれるかという感じ。本当はあんなの打ちたくない」と苦笑した。

前週日曜の５日に１８ホール、６日に９ホール、７日は１３ホール、この日は９ホールと４日間で４９ホールの練習ラウンドを重ねた。「そんなにやる試合はない」と目を丸くし、「やってもやっても足りないくらいのコース。自分のできいる範囲でグリーン周りや傾斜もチェックできた。準備はできた」と手応えを見せた。

練習ラウンドは２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と７日まで２日連続で回った。池越えの１６番パー３では、恒例の水切りショットを打った後にクラブを池に落とすハプニング。５日に４アイアンで打っていたが「松山さんが５アイアンでやってたので、５アイアンの方がいいかなと思って打ったらミスったと思って、手を離したら傾斜に落ちた。普通に４アイアンで打てばよかった」と珍事を振り返った。

昨年大会覇者のロリー・マキロイ（英国）や世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）ら世界のトップ選手と同じ舞台で戦う。片岡は、米男子ツアーへの思いについて「これだけすごい選手と戦える舞台。まだそこまで行けるような実力も正直ない。日本でしっかりもっと上に行ってという気持ちはある。その時にならないと分からないけど、今は目の前のことをやる」と冷静に語った。