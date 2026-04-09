“韓国財閥の御曹司”志尊淳、“心優しき医者” 仁村紗和と23年ぶり再会 『10回切って倒れない木はない』豪華出演者場面写真公開
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）が、12日からスタートする。それに先立って、場面写真が公開された。
【場面写真】恋のライバルに？桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照（志尊）は、財閥が手掛ける巨大ホテルチェーン・ファングムホテルグループの新社長に就任したその日、予期せぬ悲運に見舞われる。7歳で日本人の両親を亡くした照／ミンソクを引き取り、後継者に育ててくれた財閥トップの養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）が、突然の病に倒れて帰らぬ人となった。敬愛する養父を失ったミンソクの人生は一変する。
失意のまま追い出されるようにミンソクは日本へ。しかし、赴任先となったホテルではまともに仕事をさせてもらえず、孤独と不安で心が押しつぶされそうな日々を過ごす。そんな中、けがをした韓国人旅行者を助けたミンソクは、駆け込んだ診療所で、心優しき医師・河瀬桃子（仁村）と出会う。それは2人にとって、23年ぶりの再会だった。
お互い幼い頃に両親を亡くし、寂しさに耐えながら自分の居場所を求めてきたミンソクと桃子は、実は23年前からつながっていた。互いにそうとは気付かないまま、導かれるように心を通わせ合う。2人をつなぐ「10回切って倒れない木はない」という“大切な言葉”を胸に、どんな困難にも立ち向かっていこうとするミンソクと桃子。2人を待ち受ける過酷な運命とは。
志尊は、本格的な韓国ロケに加えて韓国語での演技に初挑戦。また、志尊と初共演となる仁村は、初の王道ロマンスのヒロインに挑む。さらに、世界的ヒット作に出演する韓国俳優陣のキム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクと共演する。
第1話冒頭から、ミンソクをめぐる物語が目まぐるしく展開していく。さらに、桃子に密かに想いを寄せる幼なじみ・山城拓人（京本大我）、謎の令嬢・新海映里（長濱ねる）など、ミンソクと桃子を取り巻く魅力的なキャラクターも続々登場する。
【場面写真】恋のライバルに？桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照（志尊）は、財閥が手掛ける巨大ホテルチェーン・ファングムホテルグループの新社長に就任したその日、予期せぬ悲運に見舞われる。7歳で日本人の両親を亡くした照／ミンソクを引き取り、後継者に育ててくれた財閥トップの養父キム・ジョンフン（オ・マンソク）が、突然の病に倒れて帰らぬ人となった。敬愛する養父を失ったミンソクの人生は一変する。
お互い幼い頃に両親を亡くし、寂しさに耐えながら自分の居場所を求めてきたミンソクと桃子は、実は23年前からつながっていた。互いにそうとは気付かないまま、導かれるように心を通わせ合う。2人をつなぐ「10回切って倒れない木はない」という“大切な言葉”を胸に、どんな困難にも立ち向かっていこうとするミンソクと桃子。2人を待ち受ける過酷な運命とは。
志尊は、本格的な韓国ロケに加えて韓国語での演技に初挑戦。また、志尊と初共演となる仁村は、初の王道ロマンスのヒロインに挑む。さらに、世界的ヒット作に出演する韓国俳優陣のキム・ドワン、キム・ジュリョン、オ・マンソクと共演する。
第1話冒頭から、ミンソクをめぐる物語が目まぐるしく展開していく。さらに、桃子に密かに想いを寄せる幼なじみ・山城拓人（京本大我）、謎の令嬢・新海映里（長濱ねる）など、ミンソクと桃子を取り巻く魅力的なキャラクターも続々登場する。