大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が8日放送のフジ系「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。ラストツアーを開催中の「嵐」について言及した。

番組では、3月から始まった「嵐」のラストツアーについて特集。ファンが思い思いにツアーを楽しむ様子や、その経済効果が5000億円ともいわれていることなどを取り上げた。

橋下氏は、嵐について「すごいエネルギーですよね。経済効果もそうですけど、幸せを他人に与えたりとか、モチベーション低い時に元気にさせたりって、ものすごいエネルギーいるじゃないですか。僕なんか子ども1人でも大変なのに、何十万、何百万の人にそれだけのエネルギーを与えるって、もう嵐のエネルギーがすごくて…」と話した。

続けて「これまで、大変お疲れのところもあったと思うんですが、いったん嵐の活動は終わっても、これからソロの活動で、また頑張っていただくということで。本当にお疲れさまでした」とねぎらった。

旧ジャニーズ時代からの大ファンとして知られる番組MCでフリーの青木源太アナウンサー（42）は、「よく私たち『国民的アイドル』って簡単に言いますけど、これだけエンタメの選択肢が多様化する中で、なかなか今後、（同様の存在は）生まれそうにないじゃないですか。グループとして考えた時に、僕がすごいと思うのは、老若男女がメンバー全員の名前と顔が一致する。これすごいことだと思います」と力説した。

ツアーは5月31日の東京ドームで千秋楽を迎えるが、東野幸治（58）は「青木さん、（31日は）日曜日ですから、チケットなくても東京ドームの辺とか行ってたら、何となく嵐を感じることができるんじゃないですか？」と問いかける。

青木アナは「空気を感じることはできると思いますけど、基本的には音漏れとかを聴きに行くのは、周辺の方にも迷惑になるんで、あまりこういうことをしない方がいい」と指摘。

「オブジェとかもあるから、写真を撮りに行くのはいいと思うんですけれど。そこにいっぱい滞留…」と話しかけたところで時間切れとなり、「時間が足りない！ ありがとうございました！」と頭を下げていた。