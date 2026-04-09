モデルで女優の工藤美桜（26）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。イメージ激変のショートカット姿を投稿した。

「NEW」とつづり、ボーダー柄トップス姿で、ベリーショートヘアを公開。カットした長さなどは明かしていないが、20〜30センチ程度、バッサリとカットしたとみられる。

工藤は東京都出身。小学4年頃から藤谷まなの芸名でモデル活動を開始。12年9月に現名に。15年10月放送開始の「仮面ライダーゴースト」に深海カノン役でテレビドラマ・東映特撮作品に初出演。20年3月から放送のスーパー戦隊シリーズ「魔進戦隊キラメイジャー」でダブルヒロインの大治小夜／キラメイピンク役。同年4月発売の「週刊ヤングジャンプ」で水着グラビア初挑戦し、集英社のデジタルコンテンツ表彰「グラジャパ！アワード2020」最優秀新人賞受賞。21年にファッション誌「with」レギュラーモデル就任。25年1月から放送の毎日放送ドラマ「コールミー・バイ・ノーネーム」でテレビドラマ初主演。趣味は音楽鑑賞、美術館巡り、散歩、カメラ。166センチ。血液型A。