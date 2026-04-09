◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン入りして先発登板し、５回終了時点で３安打１失点（自責０）の好投を見せると、６回に勝ち越して２勝目の権利をつかんだ。

マウンドに上がる前の１回表先頭の１打席目は四球。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」となって、イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に並んだ。

両軍無得点の１回裏先頭のスプリンガーに左前安打、３番ゲレロに左前安打を浴びて１死一、二塁のピンチを迎えたが、サンチェスは三邪飛に打ち取り、２死一、二塁で岡本も１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球で空振り三振。無失点で切り抜けた。２回も二塁手・フリーランドの失策で２死二塁のピンチを迎えたが、ハイネマンから空振り三振を奪った。

両軍無得点、３回２死走者なしの２打席目は空振り三振。３回裏は１死からバーショに四球をあたえ、続くゲレロを遊飛に打ち取ったが、直後に２死二塁からサンチェスに左翼線への適時二塁打を浴びて先取点を許した。さらに２死二塁で岡本との２打席目の対戦になったが、一飛に打ち取って追加点は与えなかった。

１点を追う４回には、１死二塁でフリーマンが中前適時打を放って同点。すぐに追いついた。同点の４回は、６番からの下位打線を危なげなく３者凡退。５回２死一塁の３打席目では右足つまさき付近に死球を受けたが、大事には至らなかった。４回を終えて投球数は「７６」だったが、５回はたった６球で３者凡退。２イニング連続の３者凡退となった。同点の６回無死満塁でＴ・ヘルナンデスの中犠飛で勝ち越し、大谷に勝利投手の権利が舞い込んだ。