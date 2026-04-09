韓国の情報機関・国家情報院（国情院）は6日、北朝鮮がイラン戦争を巡る外交的なメッセージ発信を極めて限定的にとどめ、イランと一定の距離を置く姿勢を見せているとの分析を明らかにした。従来、反米・反イスラエルの文脈で連帯を強調してきた北朝鮮の対応としては異例とも言える慎重さが際立つ。

その背景には、すでに国内の一部で中東情勢に関する情報が拡散している事実があるのかもしれない。厳格な情報統制下にある北朝鮮でも、中国経由などで流入する外部情報を完全に遮断することは難しく、とりわけ中朝国境地域では、イラン情勢を巡る断片的な情報が急速に広がっていると、米政府系のラジオ・フリー・アジア（RFA）も報じている。

RFAによれば、米国やイスラエルによる攻撃でイラン指導部が打撃を受けたとの情報は、「核を持っていても安全ではないのではないか」との不安を呼び起こしている。北朝鮮が長年掲げてきた「核抑止力による体制保証」という論理が、外部の事例によって揺さぶられている形だ。

もっとも、北朝鮮当局はイラン指導部の被害といった体制の中枢に関わる情報について、国内報道で意図的に触れていないとみられる。指導者の絶対的安全を前提とする体制神話の動揺を防ぐ狙いがあると考えられるが、情報が断片的にしか伝わらないことで、かえって住民の想像や憶測を増幅させる側面もある。

注目されるのは、住民の間で広がる比較の視点だ。「イランより我々の方が厳しいのではないか」という声が一部で出ているとされる。外部から軍事攻撃を受けたイランよりも、慢性的な経済難と統制に縛られた自国の生活の方が過酷だとの認識である。このような意識は、体制が依拠してきた「外敵脅威による結束」という論理を内側から揺るがしかねない。

金正恩体制にとって、真に警戒すべきは外部の軍事的圧力そのものではない。むしろ、それが触媒となって国内の認識が変質し、「核でも絶対ではない」「体制は無謬ではない」といった連想が広がることにある。外交的沈黙の背後にある慎重さは、こうした内在的リスクへの警戒の表れとも読み解ける。

さらに、「いっそ戦争が起きた方が状況が変わるのではないか」といった極端な言説もささやかれているという。これは体制批判として表面化しているわけではないが、現状への深い不満と閉塞感の裏返しとみることができる。

情報統制を強めても、外部情報の流入を完全に止めることはできない。むしろ断片的な情報は歪んだ形で広がり、不安を増幅させる可能性がある。イラン情勢をめぐる衝撃は、北朝鮮にとって軍事的教訓にとどまらず、統治の脆弱性を映し出す鏡となっている。金正恩体制が恐れているのは、「外の敵」以上に「内なる動揺」なのかもしれない。