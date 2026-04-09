◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、４回まで１失点の粘投を見せ、５回２死一塁で迎えた３打席目は、登板中にもかかわらず右足つま先付近に死球を受けるヒヤリとする場面だった。

ブルージェイズの先発はディラン・シース投手（３０）。昨季までパドレスでプレーしていた右腕だ。２４年には１４勝を挙げ、大谷は過去２本塁打。試合前の時点で２２打数８安打の打率３割６分４厘と得意にしていた。

初回先頭の１打席目に四球。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」となり、イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に並んだ。

初回２死一、二塁で岡本から空振り三振を奪うなど、２回までは２イニング連続で得点圏に走者を背負ったが無失点。両軍無得点、３回２死走者なしの２打席目は空振り三振に倒れた。

前日７日（同８日）の敵地・ブルージェイズ戦では１打席目に四球を選んで４２試合連続出塁すると、２打席目には右翼フェンス直撃の先制適時打を放った。５試合連続安打をマークした。

投手としては、今季初登板だった前回登板の３月３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦では６回１安打無失点の快投を見せて、勝利投手。昨季途中から自己最長となる２２回３分の２連続で無失点も続いている。カナダ・トロントのロジャーズセンターでは昨年１１月１日（同２日）のワールドシリーズ第７戦で３回途中３失点で降板して以来の登板。リベンジのマウンドでもある。