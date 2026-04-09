開催：2026.4.9

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 5 - 0 [ブリュワーズ]

MLBの試合が9日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとブリュワーズが対戦した。

Rソックスの先発投手はソニー・グレイ、対するブリュワーズの先発投手はシェーン・デロハンで試合は開始した。

3回裏、3番 ウィルソン・コントレラス カウント3-2から押し出しの四球でRソックス得点 BOS 1-0 MIL、4番 ウィルヤー・アブレイユ 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 2-0 MIL、5番 トレバー・ストーリー 初球を打ってライトへの犠牲フライでRソックス得点 BOS 3-0 MIL

7回裏、5番 トレバー・ストーリー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 4-0 MIL、6番 ケーレブ・ダービン 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでRソックス得点 BOS 5-0 MIL

試合は5対0でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はブリュワーズのシェーン・デロハンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 05:20:22 更新