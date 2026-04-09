◇セ・リーグ 巨人2−1広島（2026年4月8日 マツダ）

勘違いから値千金の一発が生まれた。1点を追う9回無死二塁。打席に立った巨人・泉口は迷いなくバントの構えをした。

すると、三塁コーチの川相ディフェンスチーフコーチが慌てて呼び寄せて耳打ち。「（サインは）何も出てないよ」。直後、内角低めの143キロ直球を振り抜いた打球は、右翼ポール際へ消えた。逆転の決勝2ランに「切れるかなと思ったけど、何とか残ってくれた」と、大きく吠えながらベースを一周した。

3年目の今季は主軸としての決意を持って臨んでいる。昨季は開幕2軍スタートながら打率・301をマークしてベストナインとゴールデングラブ賞を獲得。阿部監督が「レギュラー白紙」と言って迎えた春季キャンプは、休日もバットを振り続けた。オープン戦終盤にはコンディションを考慮して首脳陣から休みを与えられても「不安になっちゃうので、常に動いていたい」と東京ドームに来て練習を続けた。開幕から11試合で10通りの打順を試す中、全試合で3番に座る。まさにチームの顔になりつつある。

海の向こうで戦う師匠にも活躍を届けた。オフの自主トレは2年連続でブルージェイズ・岡本に弟子入り。タイプは違うが「日本人離れした体格だった」と体つきに驚かされた。24年オフに初めて自主トレを行った際、泉口の打撃を見て岡本は「何も言うことがないと思った」と活躍を予感していた。打率・325、本塁打はリーグトップタイの3本。確実性に長打力も兼ね備える打者になった。

チームとしても昨季2勝10敗で5連敗中と鬼門だったマツダで今季初勝利。「（球場が）どこであってもやるべきことは変わりません」。試行錯誤の戦いが続く中、泉口の存在感がひときわ頼もしい。（村井 樹）

≪マー君7回1失点 阿部監督が称賛≫田中将が巨人移籍後最長の7回を3安打1失点（自責点0）と好投した。「全部良かった。ボールもコントロールできていたし、精神的にもいいバランスで」と4回1死まで完全投球。7回に味方の守備のミスから失点も「気にしているのは自分のコントロールできることだけ」と動じず最少失点で切り抜けた。阿部監督も「本当に素晴らしい投球」と称えた。

≪平山がプロ初出場≫6日に支配下選手登録されたばかりの平山が地元でプロ初出場を果たした。広島県出身の3年目の22歳は「ワクワクしていた」と「1番・右翼」でデビュー。小学生時代に在籍したソフトボールチームの後輩が応援に駆けつけた中、2三振を含む4打数無安打に終わり「実力不足。練習するしかない。上だけ向いて頑張っていこうと思います」と誓った。