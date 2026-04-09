◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）

終盤まで嫌な流れが続いた。好機で得点できずミスで失点。前夜から２試合で５失策と守備の課題も残った。それでも９回に全員の執念が結実して泉口の劇的逆転２ランで勝利。阿部監督は「昨日の悪い流れを引きずらずにこうして勝てたので。素晴らしかった」と前向きに受け止めた。

０―０の７回無死、佐々木の左中間へのライナーに左翼・キャベッジがスライディングも、はじいて二塁打に。続くファビアンの三ゴロはダルベックが逆シングルで捕球を試みるも後逸し、痛恨の適時失策となった。広島の二塁・菊池が再三の好守備で巨人打線の安打を阻止していただけに、明暗が分かれた。

それでも勝った。川相ディフェンスチーフコーチは「ダルベックのやつはすごい難しいバウンドだったと思う。結果的に勝ったのでそれに救われた。今日に関しては、マツダで勝っていないし、まずは結果として勝つことがすごく重要だった。これから修正できるところはきっちり修正していく」と兜（かぶと）の緒を締めた。

打線は左腕・森に７回無得点に抑えられたが、攻撃面も勝って反省できることはプラス材料。さまざまなミスをカバーする大きな１勝だった。（片岡 優帆）