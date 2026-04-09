パイレーツがコナー・グリフィン（19）と9年の契約延長（2034年シーズンまで）を結んだことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。

契約には1200万ドルの契約金が含まれており、総額1億4000万ドル（約222億円）、MVP投票に基づくインセンティブで最大1億5000万ドルに達する可能性がある。

この契約にはオプションや後払いは含まれていない。期待値は非常に高い。各種プロスペクト評価機関から絶賛されており、MVP級のポテンシャルを持つ「五ツールプレーヤー」と見られている。

実際、これまでの成績はその評価を裏付けるものだ。昨季のプロ1年目にはマイナー3階級で合計122試合に出場し、打率.333、出塁率.415、長打率.527を記録。21本塁打、二塁打23本、三塁打4本に加え、65盗塁をマークした。

さらに遊撃手として優れた守備も披露している。今季はトリプルAからスタートし、5試合で16打数7安打（打率.438）、3盗塁、二塁打3本。球団は即座にメジャー昇格を決断した。

ただし、メジャー昇格後はやや苦戦しており、最初の5試合で打率.176、出塁率.300、長打率.235にとどまっている。この契約により、グリフィンは球団史上最高額の契約選手となった。チームのぜいたく税対象年俸総額も約1億4200万ドル規模に達する見込み。