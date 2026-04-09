米男子ゴルフの今季メジャー初戦マスターズは9日（日本時間同日夜）から4日間、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開催される。初出場の片岡尚之（28＝ACN）は開幕前日の8日、専用コースで行われるパー3コンテストに出場した。

ナイスショットあり、池ポチャありの1オーバーで全9ホールを回り終えた片岡は「楽しかった。練習ラウンドでは（コースが）難しいし、そのことばかりで頭がいっぱいだったけど、気持ちが軽くなった」とすっきりとした表情で話した。

一緒に回ったのは元世界ランク1位でマスターズ3度優勝のニック・ファルド（68＝英国）。「そこにねじこんだんです」。実は片岡自ら希望したペアリングだったのだ。

メジャー通算6勝のレジェンドと夢のような時間を過ごし「マスターズを制覇しているニック・ファルド選手と回れて光栄でした。体も大きいし、やっぱり上手です」と感銘を受けた様子だ。

プレーの合間には会話も交わした。ティーショットを終えて歩き出すとファルドが、片岡のウエアについているスポンサーのロゴマークを数えながら「メニー、メニースポンサー」とジョークを言ってきたという。

偉大なゴルファーのお茶目な一面を垣間見た片岡は「本当に面白かった。冗談も言うし、途中すごくいじられました」と笑った。

キャディーを務めたのは父・誠之（せいし）さん（55）。アマチュア時代にはツアーでも担いだことがあるが、プロになってからは初タッグ。最終9番では誠之さんもティーショットに挑戦。初のオーガスタで最高の親孝行となった。

「（実家は）北海道なので普段はなかなか会えない。ラウンドは15年くらい一緒にしていないので同じフェアウエーを歩くのが久しぶり。最初で最後の親孝行です」と感慨深げだった。