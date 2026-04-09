フジ新音楽番組『STAR』ゲストにtimelesz、HANAら12組 初回ナビゲーターにano＆Travis Japan松倉海斗
フジテレビアナウンサーの上垣皓太朗がMCを務める同局新音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）が16日、初回2時間生放送スペシャルで放送される。このほどゲスト12組が解禁され、timelesz、HANA、乃木坂46、RIIZE、Travis Japan、INIらの出演が決定した。
【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット
同番組は『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、アーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙に届ける。
ドーム公演を成功裏に終え、各メンバーもドラマやバラエティーに引っ張りだこで、冠番組はゴールデン帯に昇格。今、押しも押されもせぬ人気者・timeleszが初回に駆けつけることが決定。冠番組『タイムレスマン』（毎週金曜 後9：58）のゴールデン初回スペシャルを翌日に控える中、新曲「GOOD TOGETHER」をパフォーマンスする。
そしてHANAも登場。デビューから1年、リリースしたすベての楽曲がチャートを席巻。7曲が1億回再生を早くも突破するという記録を打ち立て、全国ホールツアーのチケットは争奪戦。そんなHANAが「Bad Girl」を披露する。さらに今年約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、15年ぶりにフジテレビ音楽番組に登場。ヒット曲「南風」とテレビ初披露の新曲「100億の承認欲求」をスペシャルメドレーで歌い上げる。
韓国からは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演を25日・26日に控えるレジェンド・東方神起、そしてデビューから2年5ヶ月で、K-POPボーイズグループ最速となる東京ドーム公演3DAYS開催を果たしたRIIZEの2組が登場する。
さらに、昨年「倍倍FIGHT!」の大ヒットで『NHK紅白歌合戦』に出場し、大ブレイクを遂げたCANDY TUNEはメンバーから世界中の人に向けたバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を披露。乃木坂46は5生・池田瑛紗が初表題曲センターを務め、5月の東京ドーム公演で卒業するキャプテン梅澤美波のラスト参加シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を歌唱する。
anoは自身が主演し、書き下ろしたドラマの主題歌「愛晩餐」を、アイナ・ジ・エンドは5日より放送中のTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のオープニング主題歌「ルミナス - Luminous」を『ONE PIECE』特別映像と共に披露。メンバーそれぞれがドラマにCMにバラエティーに大忙しなTravis Japanは「陰ニモ日向ニモ」を、「THE WINTER MAGIC」が驚異的な売り上げ枚数を記録し、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝いたINIは「All 4 U」をパフォーマンスする。
さらに、サンリオ大人気キャラクターで、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンがスタジオに登場。放送当日となる16日は、なんとポムポムプリンの誕生日！生放送でにぎやかにお祝いする予定。多彩なラインナップに上垣アナは「豪華な皆さんが初回ゲストに決まり、大変緊張しておりますが、何を話そうかワクワクしている自分もいます。2時間、燃え尽きるまで頑張るつもりです」と意気込む。
このほか珠玉の名カバーをVTRで振り返るコーナーも実施。秦基博がカバーしたaikoの「カブトムシ」、BE:FIRSTがカバーした宇多田ヒカルの「Automatic」など、まだまだ驚くようなカバー曲を一挙に届ける。そしてこの夜、デビュー25周年のCHEMISTRYが安室奈美恵の「Baby Don't Cry」のカバーを生披露する。
さらに上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターも決定。2時間スペシャルの前半はanoこと「あのちゃん」、後半はTravis Japanの松倉海斗が務める。あのちゃんは、独特の存在感やコメントで、松倉は愛されキャラでバラエティー番組などでも活躍中。果たしてそれぞれが上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。
≪出演アーティスト≫
INI
アイナ・ジ・エンド
ano
CANDY TUNE
CHEMISTRY
timelesz
東方神起
Travis Japan
乃木坂46
HANA
ポムポムプリン
RIIZE
レミオロメン
（※五十音順）
【写真】ぎゅっとくっつき寝転ぶtimelesz…初回限定盤Aジャケット
同番組は『FNS歌謡祭』を手掛ける音楽班と、エンタメ情報に精通する『めざましテレビ』エンタメチームがタッグを組み、アーティストたちの“最新パフォーマンス”と、即時性のある“エンタメニュース”を一挙に届ける。
そしてHANAも登場。デビューから1年、リリースしたすベての楽曲がチャートを席巻。7曲が1億回再生を早くも突破するという記録を打ち立て、全国ホールツアーのチケットは争奪戦。そんなHANAが「Bad Girl」を披露する。さらに今年約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、15年ぶりにフジテレビ音楽番組に登場。ヒット曲「南風」とテレビ初披露の新曲「100億の承認欲求」をスペシャルメドレーで歌い上げる。
韓国からは、20周年イヤーを締めくくる日産スタジアム2DAYS公演を25日・26日に控えるレジェンド・東方神起、そしてデビューから2年5ヶ月で、K-POPボーイズグループ最速となる東京ドーム公演3DAYS開催を果たしたRIIZEの2組が登場する。
さらに、昨年「倍倍FIGHT!」の大ヒットで『NHK紅白歌合戦』に出場し、大ブレイクを遂げたCANDY TUNEはメンバーから世界中の人に向けたバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を披露。乃木坂46は5生・池田瑛紗が初表題曲センターを務め、5月の東京ドーム公演で卒業するキャプテン梅澤美波のラスト参加シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を歌唱する。
anoは自身が主演し、書き下ろしたドラマの主題歌「愛晩餐」を、アイナ・ジ・エンドは5日より放送中のTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のオープニング主題歌「ルミナス - Luminous」を『ONE PIECE』特別映像と共に披露。メンバーそれぞれがドラマにCMにバラエティーに大忙しなTravis Japanは「陰ニモ日向ニモ」を、「THE WINTER MAGIC」が驚異的な売り上げ枚数を記録し、2025年年間Billboard JAPANシングル・セールス・チャートで首位に輝いたINIは「All 4 U」をパフォーマンスする。
さらに、サンリオ大人気キャラクターで、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンがスタジオに登場。放送当日となる16日は、なんとポムポムプリンの誕生日！生放送でにぎやかにお祝いする予定。多彩なラインナップに上垣アナは「豪華な皆さんが初回ゲストに決まり、大変緊張しておりますが、何を話そうかワクワクしている自分もいます。2時間、燃え尽きるまで頑張るつもりです」と意気込む。
このほか珠玉の名カバーをVTRで振り返るコーナーも実施。秦基博がカバーしたaikoの「カブトムシ」、BE:FIRSTがカバーした宇多田ヒカルの「Automatic」など、まだまだ驚くようなカバー曲を一挙に届ける。そしてこの夜、デビュー25周年のCHEMISTRYが安室奈美恵の「Baby Don't Cry」のカバーを生披露する。
さらに上垣アナとタッグを組むSTARナビゲーターも決定。2時間スペシャルの前半はanoこと「あのちゃん」、後半はTravis Japanの松倉海斗が務める。あのちゃんは、独特の存在感やコメントで、松倉は愛されキャラでバラエティー番組などでも活躍中。果たしてそれぞれが上垣アナとどんな化学反応を見せるのか。
≪出演アーティスト≫
INI
アイナ・ジ・エンド
ano
CANDY TUNE
CHEMISTRY
timelesz
東方神起
Travis Japan
乃木坂46
HANA
ポムポムプリン
RIIZE
レミオロメン
（※五十音順）