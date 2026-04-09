「楽天０−１日本ハム」（８日、楽天モバイル最強パーク）

日本ハムはわずか１安打。それがロドルフォ・カストロ内野手の値千金の本塁打で会心の勝利。殊勲者は「今まではあまり試合にも出られていなかったし、結果もなかなか付いてこないっていう状況で、ああいう形で一本出たということに関してはすごくうれしく思います」と喜びの声を上げた。

両軍無安打、パーフェクトに抑えられて迎えた四回。ここまで打率１割ながら４月１日のロッテ戦（エスコン）以来のスタメンで、１番に抜てきされたカストロ。０−２と追い込まれながら、３球目の直球を左翼ホームランゾーンに運んだ。

「真っすぐが来たら捉えられるように。その前の打席でもすごい良い真っすぐの印象があったので、意識していました」と狙い通りだったことを明かす。これが２安打目だがともに本塁打。勝利を決める一発となった。

新庄監督も手放しで喜ぶ。「カッちゃん（カストロ）が打ってくれたね。本人は結果出さないといけないっていう思いで出場したんでね。だったら１番で思い切り打たせようかな」と起用理由を明かした。

新庄政権では、２２年４月１７日のロッテ戦（ゾゾ）で１安打勝利を飾った。八回まで佐々木朗にパーフェクトに抑えられていたが、延長十回に万波の決勝弾で勝っていた。プロ野球史上４０度目の１安打勝利に、新庄監督は「ロッテ戦ね。あれ以来。勝ちは勝ちだから。１１本打っても勝てない時があるから」。貴重な１勝で一夜で２位の座に返り咲いた。

◆日本ハムの１安打勝利は、１リーグ時代も含めＮＰＢ４０度目、パ・リーグ１６度目。日本ハムは２リーグ分立後６度目だ。本塁打によるものに限ればプロ野球１７度目。パでは８度目で、日本ハムはこのうち半数の４度目となった。