「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）

敗戦目前から、一気に巨人勝利に導いたのは“甘い誘惑”だったかもしれない。１点を追う九回に泉口友汰内野手が２ランを描いて逆転に成功。「マーさん（田中将）が完璧なピッチングをしていたので、絶対負けをつけるわけにはいかない」。頼もしい一振りで鬼門突破だ。

昨季から続いたマツダスタジアム５連敗という呪縛から、ついに解放された。１点を追う九回無死二塁。マウンド上の中崎と対峙（たいじ）した。いきなり犠打の構えを見せるも「バントだと思い込んだ。僕のサインミスだった」。当初からベンチのサインは「打て」。初球から積極的に振り抜いて、右翼ポール際に運ぶ３号２ランで試合を決めた。

敵地では、昨季２勝１０敗と大きく負け越し。７日の同戦も３失策とミス連発で敗戦する鬼門だった。だが、広島の印象を問われた泉口は表情を緩ませた。「食べ物がおいしいですよね」。中でもクリーム味のもみじまんじゅうがお気に入り。この３連戦でも「サロンに置いてあったので食べました」としっかり補給し、もみじまんじゅう弾につなげた。

直後には１死から悪送球し、走者を許しただけに反省も忘れない。「最後に情けないエラーをしてしまった。勝ってかぶとの緒を締めたいなと思っていますね」。鋭い打撃と、すぐさま猛省するストイックさは甘さ控えめ。泉口を先頭に、鬼門突破でさらに勢いづく。