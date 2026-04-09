▼エポックヴィーナス（新谷師）安定して脚を使ってくれる。格上挑戦になるけど位置取り、流れ次第で上位に来られても。

▼カナテープ（堀師）太い感じはしない。ただ、今回は乗り込み不足で終始息が荒い感じ。直線は輸送を考慮した追い切りで動きはスムーズだったが、仕上がりが遅れた印象。

▼カピリナ（田島師）動きは良かった。前走と変わらずいい形で来ている。今回もうまく我慢ができれば。

▼カムニャック（友道師）テンションを上げないように坂路へ。リフレッシュして落ち着きが出た。中間ゲート練習を何回かやったけど問題はない。マイルも問題なく、力さえ出し切れば結果はついてくると思う。

▼クランフォード（杉山晴師）中1週なのでテンションを上げないように。愛知杯を除外になったけど出来が良さそうなので使った前走で結果が出た。いい頃の状態が戻ってきたようです。

▼ビップデイジー（松下師）今朝はしまいだけ。スッと反応。ジョッキー（西村淳）によると“いい感じ。気合も乗っている”とのこと。使い込むより間隔を空けた方がいい。リフレッシュし、いい状態ですよ。

▼ラヴァンダ（中村師）（調教で）動ける馬だし、今朝も余力残しでちょうど良かった。前走は内で楽させてもらったが狭いところを通って抜けてきた。全体的にしっかりしてきたと思います。

▼ルージュソリテール（藤原師）中1週だから、そんなにやらない。距離に関してはまだ手探りだけど前走は勝ったことが重要。重賞でどこまでやれるか。