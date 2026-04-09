◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）

巨人・平山が地元・広島で新たなスタートを切った。５日に支配下に昇格し、この日１軍昇格即「１番・右翼」で出場。４打数無安打でプロ初安打こそお預けになったが、持ち味のフルスイングを貫いた。「シンプルに自分の実力不足でした。もう練習するしかないので、下を向かずに上だけを向いて頑張っていこうと思います」と表情を引き締めた。

午前中にスタメンを知らされ「ワクワクしていました」というデビュー戦。中飛となったプロ初打席の初回先頭では初球の外角直球を、体をのけぞらせるほどの強振で空振り。その後も臆せずスイングをかけ、２三振はいずれも空振りでのもの。支配下昇格の吉報を電話で伝えた父・正道さんから「三振してもいいから思い切り振れ」と助言を受けていた。客席で見守った父の前で教えを体現した。

スタンドには出身ソフトボールチーム「安ＷＩＮＧＳ」の関係者約４０人も応援に駆けつけた。「みんなの前で１本出したかったですけど、それが今の僕の実力なのかなと。思った球と違う球が来たり、配球の面でやられてしまったかなというのはあります」。阿部監督からは「まだまだこれからですし、外野でいい争いをしてほしい」と期待された背番号６９。経験を糧に前へ進んでいく。