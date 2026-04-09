◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）

マツダの魔物を巨人・泉口友汰内野手（２６）が一刀両断だ。広島に１点ビハインドで迎えた９回無死二塁、起死回生の逆転２ラン。昨年から続いていた鬼門での連敗を５で止めた。７回３安打１失点（自責０）とほぼ完璧だった田中将大投手（３７）に、土壇場で報いるアーチとなった。

巨人は９回に泉口が劇的な逆転２ラン。チームは開幕から１１試合で６勝５敗となったが、このうち４勝が逆転での白星だ。

泉口の殊勲（先制、同点、勝ち越し、逆転）安打は今年３本目。年度別に殊勲安打の内訳を見ると

殊勲［安］（先同勝逆）

２４年３（３−−−）

昨年１１（５５１−）

今年３（１−１１）

逆転の一打は初めて。殊勲の本塁打は２４年なし、昨年は同点の３本。それが今年は３月２９日阪神戦の勝ち越しと、この日の逆転で早くも２本目になる。

チームは７日の３失策に続き、この試合も２失策。開幕からここまで計８失策は、セ・リーグの６球団で最も多い。これで失策があった試合の勝敗は●●●○。泉口の一発がチームを救った。（阿部 大和）