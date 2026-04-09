デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は阪神のドラフト１位投手で、野手に転向した選手を取り上げる。

◇ ◇

Ｑ…阪神のドラフト１位投手で、在籍中に野手に転向した第１号は？

Ａ…嶋田章弘

嶋田章は８４年度ドラフト１位で、和歌山の名門箕島から入団した。広島との２球団競合を制しての獲得だ。同年４位の兄・宗彦（住友金属）と、兄弟で同期入団となった。

阪神が日本一を果たす１年目の８５年には、いきなり１０試合で１軍登板を果たす。９月１５日中日戦では先発し、七回までノーヒットに抑える離れ業を見せた。味方もゼロ行進だったため白星はつかなかったが、九回裏岡田彰布のサヨナラ本塁打のお膳立てを果たした。

翌年８６年にも１１試合に登板したが、０勝に終わる。その後はけがに悩まされ、９０年には野手転向を決断した。９１年に１軍で２７試合に出場し、１５安打と感じをつかみ始める。

そして９３年には５９試合に出て、うち４１試合に先発出場。骨太の存在として渋い働きを見せた。

この年がキャリアハイとなった。近鉄、中日と移り引退。その後は古巣に戻り、スコアラーとしてチームを裏から支えた。

今季から野手で育成契約となり、再出発した西純矢とは共通点も多い。ドラフト１位、高卒の右投手、そして入団時の背番号は１５。西純は通算１２勝を挙げ、嶋田章が果たせなかった本塁打も記録済みだ。激戦区「左翼」ポジション争いに加わるために、まずは背番号２桁を目指したい。