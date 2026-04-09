「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）

支配下登録を勝ち取り、勢いそのままに５試合連続で「８番・左翼」に座る阪神・福島圭音外野手にとって、この日は強めの“酸い”と少しの“甘い”を経験する試合になった。

まずは初回の守備だ。先頭の長岡が放ったライナー性の打球に対し、判断に迷った福島は中途半端にダイビング。打球を後方へとそらし、三塁打を許した。１死後に古賀の左犠飛で先制点を与えてしまった。それでも、守備でのミスは守備で取り返す。八回、古賀が放ったライナー性の打球に、今度は果敢に突っ込んでダイビングキャッチ。マウンド上のドリスもたたえる美技で魅せた。

しかし、最後に試練が待っていた。１点を追う九回、先頭の坂本が二塁打で出塁した無死二塁の場面。犠打を試みるも、１球目を浮かせてしまい、一塁手のオスナに好捕された。走者を送れず犠打失敗。そのままチームは敗れた。試合後、報道陣の守備についての問いかけに「ちょっとすみません」とだけ話し、厳しい表情で球場を後に。１軍の舞台で感じる一球一球の重み。この経験を次につなげる。