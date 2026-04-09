ホワイトソックスのチェース・マイドロス内野手（24）が8日（日本時間9日）、本拠のオリオールズ戦で一瞬の隙を逃さない走塁で本拠のファンを魅了した。

2−2の5回。1死無走者から四球を選んだマイドロス。村上宗隆も四球で続き、1死一、二塁。次打者が中飛に倒れ、2死となったが、4番・モンゴメリーにも四球を与えて満塁と勝ち越しの好機を迎えた。

制球を乱したオリオールズ先発のブラディッシュはイライラしたのか、モンゴメリーに四球を与えた際に捕手からの返球をグラブで荒々しく捕球。だが、捕球することができずボールをはじいた。

ボールはマウンドの少し後方へと転がり、ゆっくりと歩いて取りに行ったブラディッシュ。すると、二塁からすでに三塁ベースへと到着していたマイドロスがボールとブラディッシュの動きを確認して一気に加速した。

ブラディッシュが慌ててボールを拾って本塁へ送球も間に合わず。マイドロスはヘッドスライディングで生還。さらにブラディッシュの送球は逸れ、村上、モンゴメリーはそれぞれ進塁した。

四球の際はタイムではなくインプレーで、その隙を見逃さなかったマイドロスの神走塁による勝ち越しに本拠に詰めかけたファンから大歓声が起こった。