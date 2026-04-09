◇パ・リーグ 西武2−1ソフトバンク（2026年4月8日 みずほペイペイD）

19年から3年間で計9勝を挙げた“鷹キラー”の輝きが戻った。西武・高橋光が11奪三振で8回無失点に抑えて今季初勝利をつかんだ。23年以来の完封こそ持ち越しても被安打2の快投。「これをいかに続けるかというところが大事。でも、本当に自信につながる投球だった」と胸を張った。

オフに磨いた落ちる変化球を駆使し、7回1死から圧巻5者連続奪三振。「三振が取れるところは投手の能力だと思う。今年はこだわっていきたい」と手応えを明かした。

昨年9月27日のソフトバンク戦では5回4失点で敗戦投手。目の前で胴上げを許した。「あまり覚えていない。あまり響いてないかも」と平然を装いつつ「でも、悔しかった」と本音もこぼした。

昨オフはポスティングシステムで大リーグ移籍が実現せず、再出発の白星。「優勝するためにしっかり投げきりたい」と見据える。首位に連勝し、今季初のカード勝ち越し。最下位を脱出した西口監督は、「近年では一番よかった」と大絶賛した。（河西 崇）

▼西武・小島（初回に右越え先制ソロ。出場6試合ぶりの2号）追い込まれていたのでストライクに来た球はしっかり振ろうという意識で入った。その結果、良かったかなと思います。

▼西武・渡部（8回にヘルナンデスの155キロを左越え2号ソロ）球速もあったのでコンパクトに振り抜いた。相手の球の力を使って打てた本塁打だった。